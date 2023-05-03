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登台才一周！米其林三星名廚餐廳遭冒名欲詐騙訂金 業者：已報警備案

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
全球知名米其林三星主廚 Thomas Bühner（左）與睿麗餐廳執行長吳睿弘攜手合資開設的「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」，4月26日於台北大直 「NOKE 忠泰樂生活」時尚商場隆重開幕。圖／睿麗餐廳提供
全球知名米其林三星主廚 Thomas Bühner（左）與睿麗餐廳執行長吳睿弘攜手合資開設的「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」，4月26日於台北大直 「NOKE 忠泰樂生活」時尚商場隆重開幕。圖／睿麗餐廳提供

由全球知名米其林三星主廚 Thomas Bühner （傅納斯）與台灣合作夥伴攜手合資開設的「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」，4月26日才在台北大直 「NOKE 忠泰樂生活」時尚商場隆重開幕；不料開幕才沒幾天，坊間便出現以「La Vie下午包場」、「La Vie晚上包場」為由，並透過特定銀行帳號接受民眾訂金的文件。睿麗餐廳執行長吳睿弘強調，針對目前在外流傳之「La Vie」餐廳包場內容及付款訊息，「我們已經完成警方備案，也發出澄清公告，希望客戶不要誤會。」

與「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」無關的非官方訂位包場收費訊息，已在坊間傳開。圖／睿麗餐廳提供
與「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」無關的非官方訂位包場收費訊息，已在坊間傳開。圖／睿麗餐廳提供

「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」指出，「本餐廳唯一訂席系統為 inline，包場或包廂訂席官方唯一電子信箱為『 info@genesis-lavie.com』；無論是一般訂席或安排包廂，皆不會要求匯款收取訂金，我們將透過inline綁定信用卡的方式做預授權。」此外，即便是特殊包場，「包場訂金支付的唯一帳戶為忠泰商場事業股份有限公司（台新銀行）」。

「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」以金瓜石與台灣風貌為靈感融合當代簡潔設計，為消費者提供舒適優雅的用餐空間。圖／睿麗餐廳提供
「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」以金瓜石與台灣風貌為靈感融合當代簡潔設計，為消費者提供舒適優雅的用餐空間。圖／睿麗餐廳提供

吳睿弘指出，坊間流傳的包場資訊，「沒有聯絡人、沒有地址，讓人無從查證。但可以肯定的是，這樣的訊息與本公司完全無關，希望民眾不要誤會。」

「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」已經完成報警備案。圖／摘自睿麗餐廳FB粉絲團
「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」已經完成報警備案。圖／摘自睿麗餐廳FB粉絲團

餐廳 米其林

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