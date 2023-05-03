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登台才一周！米其林三星名廚餐廳遭冒名欲詐騙訂金 業者：已報警備案
由全球知名米其林三星主廚 Thomas Bühner （傅納斯）與台灣合作夥伴攜手合資開設的「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」，4月26日才在台北大直 「NOKE 忠泰樂生活」時尚商場隆重開幕；不料開幕才沒幾天，坊間便出現以「La Vie下午包場」、「La Vie晚上包場」為由，並透過特定銀行帳號接受民眾訂金的文件。睿麗餐廳執行長吳睿弘強調，針對目前在外流傳之「La Vie」餐廳包場內容及付款訊息，「我們已經完成警方備案，也發出澄清公告，希望客戶不要誤會。」
「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」指出，「本餐廳唯一訂席系統為 inline，包場或包廂訂席官方唯一電子信箱為『 info@genesis-lavie.com』；無論是一般訂席或安排包廂，皆不會要求匯款收取訂金，我們將透過inline綁定信用卡的方式做預授權。」此外，即便是特殊包場，「包場訂金支付的唯一帳戶為忠泰商場事業股份有限公司（台新銀行）」。
吳睿弘指出，坊間流傳的包場資訊，「沒有聯絡人、沒有地址，讓人無從查證。但可以肯定的是，這樣的訊息與本公司完全無關，希望民眾不要誤會。」
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