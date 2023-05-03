快訊

台南永康男墜樓案不單純？ 2超商同事衝出大樓、騎車接應

破解首腦「藍道」手機驚人發現 北市所長超熟卻裝不認識

買預售屋發現家門前被裝「電線桿」 內行人曝：虧慘了！多數人很忌諱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

粉絲升格成廣告主角！「最強小三」韓韶禧收穫CHARLES & KEITH全球品牌代言人

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CHARLES & KEITH宣布韓韶禧擔任全球品牌代言人，秋冬廣告將於第三季曝光。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH宣布韓韶禧擔任全球品牌代言人，秋冬廣告將於第三季曝光。圖／CHARLES & KEITH提供

韓國女星韓韶禧在出道前曾有「小宋慧喬」、「蔚山宋慧喬」的稱號，但後來憑著戲路的不同，在韓劇「夫婦的世界」後收穫了「最強小三」封號。高人氣的韓韶禧接連戲約和代言合作不斷，更因為仙女般的外貌，陸續成為歐米茄（OMEGA）、時裝品牌巴黎世家（BALENCIAGA）的青睞；今年CHARLES & KEITH則宣布她取代了鄭秀晶Krystal，擔任全球品牌代言人。

有著「小CK」暱稱的新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH因為有著百搭又平價的袋包、鞋履等產品，同時風格緊跟流行趨勢，因此是許多年輕女孩的最愛。像是天團Blackpink都曾在登台表演時，以CHARLES & KEITH的鞋款當作主要配角，受歡迎程度可見一斑。而且韓韶禧在成為品牌代言人之前，本就是CHARLES & KEITH愛用者，無論在日常私服或是機場穿搭中，都能看見她使用了這季主打的Petra黃色微笑肩背包。而在品牌釋出的正式形象照中，她身穿平口牛仔洋裝搭配的Ilsa厚底羅馬涼鞋入鏡，甜美又不失個性，讓人期待之後的系列形象大片。

韓韶禧在成為品牌代言人之前，本就是CHARLES & KEITH愛用者。圖／摘自instagram
韓韶禧在成為品牌代言人之前，本就是CHARLES & KEITH愛用者。圖／摘自instagram

在對外的新聞資料中，CHARLES & KEITH聯合創始人Keith Wong也表示:「韓韶禧以真實的個性、自信和創造力展現了品牌精神。我們非常高興歡迎她加入這個大家庭，和我們開啟新的可能性」。同時品牌也宣告韓韶禧即為品牌演繹的2023年秋冬廣告，將於第三季曝光。

CHARLES & KEITH Ilsa厚底羅馬涼鞋，1,750元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Ilsa厚底羅馬涼鞋，1,750元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Petra微笑肩背包1,890元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Petra微笑肩背包1,890元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Petra微笑肩背包1,890元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Petra微笑肩背包1,890元。圖／CHARLES & KEITH提供

品牌 羅馬 女星 宋慧喬

延伸閱讀

BLACKPINK登大韓航空機身 宣傳釜山申辦世博

金材昱崩潰演技60秒激吻 Krystal出水牽絲網羞爆

不用萬元就能入手BLACKPINK炸裂舞台美鞋 JISOO同款還在8折優惠中！

話題時裝品牌助陣！Blackpink性感炸裂音樂節 Jennie辣秀纖腰、Lisa險走光

相關新聞

登台才一周！米其林三星名廚餐廳遭冒名欲詐騙訂金 業者：已報警備案

由全球知名米其林三星主廚 Thomas Bühner （傅納斯）與台灣合作夥伴攜手合資開設的「La Vie by Tho...

3大連鎖茶飲「芒果」搶先回歸！優惠一次看

夏天是芒果產季，也是國人最愛的水果之一，向來被茶飲、冰品業者視為「必殺」的季節熱銷品項；大苑子、發發、五桐號紛紛宣告芒果...

金色三麥終於出罐裝啤酒了！以輕盈、低酒感瞄準Z世代

SUNMAI金色三麥終於出罐裝啤酒了！看好Z世代逐漸成為台灣400億啤酒市場的消費主力，SUNMAI金色三麥籌備將近一年...

和「她」一起共享旅行時光！RIMOWA、TUMI新配色行李裝備讓人秒心動

隨著旅行正常化，在這個母親節期間，你是否打算跟媽媽一同外出走走呢？適時更新行李裝備，也讓旅途記憶更鮮明！奢侈品牌RIMO...

七冠王Hamilton也上手！經典表款新色重返F1邁阿密大賽

奔馳的賽車、高速啟動的計時碼表，一者為顯、一者隱密，但兩者同樣分享了對於機械與速度的熱情。瑞士鐘表品牌IWC宣布，將在一...

粉絲升格成廣告主角！「最強小三」韓韶禧收穫CHARLES & KEITH全球品牌代言人

韓國女星韓韶禧在出道前曾有「小宋慧喬」、「蔚山宋慧喬」的稱號，但後來憑著戲路的不同，在韓劇「夫婦的世界」後收穫了「最強小三」封號。高人氣的韓韶禧接連戲約和代言合作不斷，更因為仙女般的外貌，陸續成為歐米茄（OMEGA）、時裝品牌巴黎世家（BALENCIAGA）的青睞；今年CHARLES & KEITH則宣布她取代了鄭秀晶Krystal，擔任全球品牌代言人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦