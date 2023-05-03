粉絲升格成廣告主角！「最強小三」韓韶禧收穫CHARLES & KEITH全球品牌代言人

韓國女星韓韶禧在出道前曾有「小宋慧喬」、「蔚山宋慧喬」的稱號，但後來憑著戲路的不同，在韓劇「夫婦的世界」後收穫了「最強小三」封號。高人氣的韓韶禧接連戲約和代言合作不斷，更因為仙女般的外貌，陸續成為歐米茄（OMEGA）、時裝品牌巴黎世家（BALENCIAGA）的青睞；今年CHARLES & KEITH則宣布她取代了鄭秀晶Krystal，擔任全球品牌代言人。

有著「小CK」暱稱的新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH因為有著百搭又平價的袋包、鞋履等產品，同時風格緊跟流行趨勢，因此是許多年輕女孩的最愛。像是天團Blackpink都曾在登台表演時，以CHARLES & KEITH的鞋款當作主要配角，受歡迎程度可見一斑。而且韓韶禧在成為品牌代言人之前，本就是CHARLES & KEITH愛用者，無論在日常私服或是機場穿搭中，都能看見她使用了這季主打的Petra黃色微笑肩背包。而在品牌釋出的正式形象照中，她身穿平口牛仔洋裝搭配的Ilsa厚底羅馬涼鞋入鏡，甜美又不失個性，讓人期待之後的系列形象大片。

韓韶禧在成為品牌代言人之前，本就是CHARLES & KEITH愛用者。圖／摘自instagram

在對外的新聞資料中，CHARLES & KEITH聯合創始人Keith Wong也表示:「韓韶禧以真實的個性、自信和創造力展現了品牌精神。我們非常高興歡迎她加入這個大家庭，和我們開啟新的可能性」。同時品牌也宣告韓韶禧即為品牌演繹的2023年秋冬廣告，將於第三季曝光。

CHARLES & KEITH Ilsa厚底羅馬涼鞋，1,750元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Petra微笑肩背包1,890元。圖／CHARLES & KEITH提供