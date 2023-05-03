安心亞搶先上身含羞草高級珠寶 DAMIANI得獎珍藏登台展

義大利頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），是世界唯一18度榮獲有「珠寶界奧斯卡」美譽的國際鑽石設計大獎（Diamonds International Awards）肯定的珠寶品牌。為迎接充滿感謝氛圍的母親節，特地帶來4件由品牌典藏的得獎作品登台展出，同時，品牌今年三月底才在歐洲頂級珠寶展中發表的Mimosa含羞草系列大師級Masterpieces全鑽高級珠寶作品，也是在首次曝光之後，第一站來到台灣展出，並邀請戲劇女神安心亞出席開展演繹新作，足見品牌對台灣市場的重視。

璀璨之花項鍊共鑲嵌12顆大克拉鑽石、匯聚5種不同切割的璀璨火花，安心亞表示，含羞草象徵女人味、也是義大利人用來表達喜愛與敬愛的花卉，她光是在後台就已經瘋狂自拍了上百張照片，尤其喜歡立體層次感豐富的鑽戒和點綴心形切割鑽石的項鍊。因為名字裡面有「心」，讓她覺得心形切割格外能代表自己，即使是單顆心形寶石也能每天配戴出門。母親節將至，她也期許自己好好努力，能為喜歡珠寶的媽媽送上紅寶石或藍寶石作為禮物。

擁有近百年豐富歷史的DAMIANI ，位於義大利珠寶金匠工藝的核心地區瓦倫札市（Valenza），傳承精湛珠寶工藝。 Mimosa系列就是透過以高低層次鑲嵌大小不等、繽紛多彩的鑽石與各種彩色寶石，打造出如含羞草花一般虛實交融的視覺效果。項鍊共匯聚經典圓形，以及心形、橢圓形、梨形、祖母綠形等5種花式切割鑽石，交織出格外動人的流麗火光。另一子系列「紅寶含羞」項鍊則以重達11.73克拉的三枚紅寶石主石，作為奢華的視覺焦點。

本次特地來台展出的四件獲國際鑽石設計大獎作品，包括1992年獲獎的FLASH閃電與CARESSE擁抱、1996的SAHARA撒哈拉，以及1998年的THE WHEEL輪子，每一款都堪稱是博物館等級的珍貴作品。 閃電手鐲匯聚採用黃金、 鉑金兩種金屬材質製作，立體弧形的黑色琺瑯刻畫反光烏雲，閃電部分則以明亮式切割圓鑽和長方形切割鑽石表現力量感。同樣匯聚兩種金質的擁抱戒指則以鑽石與貴金屬交錯擁抱，讓人聚焦中央逾5克拉的三角形切割鑽石。以世界最大面積的沙漠為名的撒哈拉手環，以幾何手法勾勒無限延伸的沙丘。 輪子則以立體與鏤空的編織金屬和長方形鑽石交織出棋盤效果，是需工匠耗時一年時間才能打造出的精美設計。

●DAMIANI國際鑽石設計大獎暨Mimosa含羞草高級珠寶台灣巡迴展 VIP限定場次 日期：2023年5月4日起至5月7日 時間：14:30-16:30 地點：微風廣場復興2樓Diamond Lounge DAMIANI微風廣場珠寶概念店特展 日期：2023年5月8日起至5月14日 時間：11:00-21:00 地點：微風廣場復興1樓（北市復興南路一段39號） DAMIANI麗晶精品旗艦店特展 日期：2023年5月15日起至5月30日 時間：11:00-21:00 地點：DAMIANI麗晶精品旗艦店（北市中山北路二段39巷3號B1）

DAMIANI Mimosa紅寶含羞18K白金紅寶石全鑽高級訂製戒指，262萬元。圖／DAMIANI提供

DAMIANI 1992年獲獎作品，CARESSE擁抱。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Mimosa紅寶含羞高級訂製珠寶。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Mimosa紅寶含羞18K白金紅寶石全鑽高級訂製項鍊，688萬元。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Mimosa璀璨之花18K白金全鑽高級訂製戒指，82萬元。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Mimosa 18K玫瑰金鑲鑽手環，21萬6,500元。圖／DAMIANI提供

安心亞搶先配戴DAMIANI Mimosa含羞草系列大師級全鑽高級珠寶璀璨之花系列，是品牌今年三月底才在歐洲頂級珠寶展中發表的新作。記者吳致碩／攝影

DAMIANI Mimosa璀璨之花18K白金全鑽高級訂製耳環，136萬3,000元。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Mimosa紅寶含羞18K白金紅寶石全鑽高級訂製耳環，272萬元。圖／DAMIANI提供

DAMIANI 1992年獲獎作品，FLASH閃電。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Mimosa璀璨之花高級訂製珠寶。圖／DAMIANI提供

模特兒演繹DAMIANI Mimosa含羞草系列紅寶含羞新作。記者吳致碩／攝影

DAMIANI Mimosa 18K白金鑲鑽戒指，16萬9,000元。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Mimosa璀璨之花18K白金全鑽高級訂製項鍊，1,120萬元。圖／DAMIANI提供

DAMIANI 1998年獲獎作品，THE WHEEL輪子。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Mimosa 18K玫瑰金鑽表38毫米，160萬元。圖／DAMIANI提供

DAMIANI 1996獲獎作品，SAHARA撒哈拉。圖／DAMIANI提供

安心亞搶先配戴DAMIANI Mimosa含羞草系列大師級全鑽高級珠寶璀璨之花系列，是品牌今年三月底才在歐洲頂級珠寶展中發表的新作。記者吳致碩／攝影