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安心亞搶先上身含羞草高級珠寶 DAMIANI得獎珍藏登台展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
安心亞搶先配戴DAMIANI Mimosa含羞草系列大師級全鑽高級珠寶璀璨之花系列，是品牌今年三月底才在歐洲頂級珠寶展中發表的新作。記者吳致碩／攝影
安心亞搶先配戴DAMIANI Mimosa含羞草系列大師級全鑽高級珠寶璀璨之花系列，是品牌今年三月底才在歐洲頂級珠寶展中發表的新作。記者吳致碩／攝影

義大利頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），是世界唯一18度榮獲有「珠寶界奧斯卡」美譽的國際鑽石設計大獎（Diamonds International Awards）肯定的珠寶品牌。為迎接充滿感謝氛圍的母親節，特地帶來4件由品牌典藏的得獎作品登台展出，同時，品牌今年三月底才在歐洲頂級珠寶展中發表的Mimosa含羞草系列大師級Masterpieces全鑽高級珠寶作品，也是在首次曝光之後，第一站來到台灣展出，並邀請戲劇女神安心亞出席開展演繹新作，足見品牌對台灣市場的重視。

璀璨之花項鍊共鑲嵌12顆大克拉鑽石、匯聚5種不同切割的璀璨火花，安心亞表示，含羞草象徵女人味、也是義大利人用來表達喜愛與敬愛的花卉，她光是在後台就已經瘋狂自拍了上百張照片，尤其喜歡立體層次感豐富的鑽戒和點綴心形切割鑽石的項鍊。因為名字裡面有「心」，讓她覺得心形切割格外能代表自己，即使是單顆心形寶石也能每天配戴出門。母親節將至，她也期許自己好好努力，能為喜歡珠寶的媽媽送上紅寶石或藍寶石作為禮物。

擁有近百年豐富歷史的DAMIANI ，位於義大利珠寶金匠工藝的核心地區瓦倫札市（Valenza），傳承精湛珠寶工藝。 Mimosa系列就是透過以高低層次鑲嵌大小不等、繽紛多彩的鑽石與各種彩色寶石，打造出如含羞草花一般虛實交融的視覺效果。項鍊共匯聚經典圓形，以及心形、橢圓形、梨形、祖母綠形等5種花式切割鑽石，交織出格外動人的流麗火光。另一子系列「紅寶含羞」項鍊則以重達11.73克拉的三枚紅寶石主石，作為奢華的視覺焦點。

本次特地來台展出的四件獲國際鑽石設計大獎作品，包括1992年獲獎的FLASH閃電與CARESSE擁抱、1996的SAHARA撒哈拉，以及1998年的THE WHEEL輪子，每一款都堪稱是博物館等級的珍貴作品。 閃電手鐲匯聚採用黃金、 鉑金兩種金屬材質製作，立體弧形的黑色琺瑯刻畫反光烏雲，閃電部分則以明亮式切割圓鑽和長方形切割鑽石表現力量感。同樣匯聚兩種金質的擁抱戒指則以鑽石與貴金屬交錯擁抱，讓人聚焦中央逾5克拉的三角形切割鑽石。以世界最大面積的沙漠為名的撒哈拉手環，以幾何手法勾勒無限延伸的沙丘。 輪子則以立體與鏤空的編織金屬和長方形鑽石交織出棋盤效果，是需工匠耗時一年時間才能打造出的精美設計。

●DAMIANI國際鑽石設計大獎暨Mimosa含羞草高級珠寶台灣巡迴展

VIP限定場次

日期：2023年5月4日起至5月7日

時間：14:30-16:30

地點：微風廣場復興2樓Diamond Lounge

DAMIANI微風廣場珠寶概念店特展

日期：2023年5月8日起至5月14日

時間：11:00-21:00

地點：微風廣場復興1樓（北市復興南路一段39號）

DAMIANI麗晶精品旗艦店特展

日期：2023年5月15日起至5月30日

時間：11:00-21:00

地點：DAMIANI麗晶精品旗艦店（北市中山北路二段39巷3號B1）

DAMIANI Mimosa紅寶含羞18K白金紅寶石全鑽高級訂製戒指，262萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa紅寶含羞18K白金紅寶石全鑽高級訂製戒指，262萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI 1992年獲獎作品，CARESSE擁抱。圖／DAMIANI提供
DAMIANI 1992年獲獎作品，CARESSE擁抱。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa紅寶含羞高級訂製珠寶。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa紅寶含羞高級訂製珠寶。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa紅寶含羞18K白金紅寶石全鑽高級訂製項鍊，688萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa紅寶含羞18K白金紅寶石全鑽高級訂製項鍊，688萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa璀璨之花18K白金全鑽高級訂製戒指，82萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa璀璨之花18K白金全鑽高級訂製戒指，82萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa 18K玫瑰金鑲鑽手環，21萬6,500元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa 18K玫瑰金鑲鑽手環，21萬6,500元。圖／DAMIANI提供
安心亞搶先配戴DAMIANI Mimosa含羞草系列大師級全鑽高級珠寶璀璨之花系列，是品牌今年三月底才在歐洲頂級珠寶展中發表的新作。記者吳致碩／攝影
安心亞搶先配戴DAMIANI Mimosa含羞草系列大師級全鑽高級珠寶璀璨之花系列，是品牌今年三月底才在歐洲頂級珠寶展中發表的新作。記者吳致碩／攝影
DAMIANI Mimosa璀璨之花18K白金全鑽高級訂製耳環，136萬3,000元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa璀璨之花18K白金全鑽高級訂製耳環，136萬3,000元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa紅寶含羞18K白金紅寶石全鑽高級訂製耳環，272萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa紅寶含羞18K白金紅寶石全鑽高級訂製耳環，272萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI 1992年獲獎作品，FLASH閃電。圖／DAMIANI提供
DAMIANI 1992年獲獎作品，FLASH閃電。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa璀璨之花高級訂製珠寶。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa璀璨之花高級訂製珠寶。圖／DAMIANI提供
模特兒演繹DAMIANI Mimosa含羞草系列紅寶含羞新作。記者吳致碩／攝影
模特兒演繹DAMIANI Mimosa含羞草系列紅寶含羞新作。記者吳致碩／攝影
DAMIANI Mimosa 18K白金鑲鑽戒指，16萬9,000元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa 18K白金鑲鑽戒指，16萬9,000元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa璀璨之花18K白金全鑽高級訂製項鍊，1,120萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa璀璨之花18K白金全鑽高級訂製項鍊，1,120萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI 1998年獲獎作品，THE WHEEL輪子。圖／DAMIANI提供
DAMIANI 1998年獲獎作品，THE WHEEL輪子。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa 18K玫瑰金鑽表38毫米，160萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa 18K玫瑰金鑽表38毫米，160萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI 1996獲獎作品，SAHARA撒哈拉。圖／DAMIANI提供
DAMIANI 1996獲獎作品，SAHARA撒哈拉。圖／DAMIANI提供
安心亞搶先配戴DAMIANI Mimosa含羞草系列大師級全鑽高級珠寶璀璨之花系列，是品牌今年三月底才在歐洲頂級珠寶展中發表的新作。記者吳致碩／攝影
安心亞搶先配戴DAMIANI Mimosa含羞草系列大師級全鑽高級珠寶璀璨之花系列，是品牌今年三月底才在歐洲頂級珠寶展中發表的新作。記者吳致碩／攝影
模特兒演繹DAMIANI Mimosa含羞草系列紅寶含羞新作與品牌6大經典。記者吳致碩／攝影
模特兒演繹DAMIANI Mimosa含羞草系列紅寶含羞新作與品牌6大經典。記者吳致碩／攝影

鑽石 珠寶 安心亞

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