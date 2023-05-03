曾敬驊大尺度廣告曝光嚇壞粉絲 養眼性感內褲照秀人魚線

繼BTS成員柾國（JUNG KOOK）、GOT7成員台裔美國籍成員Mark（段宜恩）、朱軒洋後，台灣新生代男星中受到矚目的曾敬驊，也因為Calvin Klein的助攻下「脱了」，秀出性感人魚線，讓網友們都很意外！

因為參加電影「返校」、「刻在你心底的名字」的精湛演出，和破億票房的佳績，讓曾敬驊成為炙手可熱的男星，近期更因為在戲劇「不良執念清除師」中，與彭千祐的自然有趣互動，在網路上引起熱烈討論。今年才25歲的曾敬驊至今已有5部電影作品，幾乎都耳熟能詳，有著內斂與收放自如的演技，讓他深受觀眾的喜愛，因此陸續有過像是保養產品、JINS等代言機會。而在過去的作品裡，雖然不能說「惜肉如金」，但曾敬驊在鏡頭前鮮少有大尺度的裸露，然而此次在Calvin Klein的推波助瀾下，他僅穿內褲，秀出人魚線，使粉絲都看傻眼。

Calvin Klein將在本月首次推出Blackpink Jennie限量聯名系列，目前品牌僅曝光15秒的前導短片。圖／翻攝自品牌官網

在Calvin Klein的夏季形象廣告中，曾敬驊主要詮釋了1996系列平口內褲以及牛仔褲，因此幾乎都是沒穿上衣或僅穿內褲的造型，帶有自信的眼神，讓人印象深刻。雖然肌肉量不如好友朱軒洋，但拜過去是游泳校隊的成員，曾敬驊身上也不見一絲贅肉。另外，Calvin Klein還將在本月首次推出Blackpink Jennie限量聯名系列，目前品牌僅曝光15秒的前導短片，婀娜多姿的剪影，引起粉絲關注。

曾敬驊替Calvin Klein拍攝大尺度的夏季形象廣告。圖／摘自facebook

曾敬驊替Calvin Klein拍攝大尺度的夏季形象廣告。圖／摘自facebook

曾敬驊替Calvin Klein拍攝大尺度的夏季形象廣告。圖／摘自facebook