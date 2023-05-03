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星巴克限時兩天「買一送一」 網友哭：還是沒有星冰樂
星巴克再度宣布明、後兩天(5/4～5/5)，迎接美好假期祭出特大杯好友分享活動，當日11:00~20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。雖然祭出優惠皆大歡喜，但也有網友哀嘆，這回還是沒有星冰樂。
需特別注意的是，優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、蜜桃蘋果風味烏龍茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
這項活動也不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，不適用門市或相關活動資訊可查官網。
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