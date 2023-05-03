13人台中吃海鮮破4萬嫌貴 台北同業評物價飛漲：上週7客人吃了近5萬

日前13個大人到台中獲得「米其林入選」肯定的海鮮餐廳用餐，不料一餐吃下來花了4萬多元，當事人上網抱怨感嘆物價飛漲，引發網友熱烈討論，有餐飲同業也發文評論，表示在目前物價跟人事成本都超高的情況下，「假設都是活海產，這價錢只能說差不多差不多」，更舉例「前一周，我們才有客人7個吃了48,150元」。

位於台中沙鹿的梅子餐廳去年獲米其林美食評鑑推薦，創辦人夫婦早年從事漁業，由於特別講究海產品質，海鮮大部分來自自家澎湖漁船並每天空運來台，這次顧客抱怨文在社群發酵後，引發眾多討論，有網友認為這價格太「盤」，但也有不少人覺得「用餐前應先問好價格」、「米其林餐廳人均3千也還好」。

話題也引來餐飲同業評論，位於台北的微風建一食堂老闆就在粉絲團以「13人一餐飯花了4萬多！很多嗎？」為題發文，解釋說道目前「各種海鮮都維持歷史高點、甚至突破高點，而人事開支也達到高點。」，老闆同時也看了一下價格「假如是活海產，只能說差不多、差不多，四隻螃蟹快一萬，假設都是大隻的，一隻2500好像也不意外呀。」，至於「龍蝦6000貴嗎？要看多大隻，還有什麼品種啦？」，但文末也不忘替自家打廣告。