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帝圖藝術十週年慶典拍賣會 台北台中今起公開徵集

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
帝圖藝術十週年慶典拍賣會矚目登場，台北台中今起公開徵集。圖／帝圖藝術拍賣會提供
帝圖藝術十週年慶典拍賣會矚目登場，台北台中今起公開徵集。圖／帝圖藝術拍賣會提供

即將迎來十週年慶典的帝圖藝術拍賣，此次提前布局徵件，即日起於京都、東京、台北、台中、嘉義、台南、高雄等地，展開「帝圖十週年慶典拍賣會徵集」活動，其中台北場預計將於今（5月3）日起至5日止在台北市大安區仁愛路三段136號3樓的帝圖藝術公司舉辦、台中場則將接續於5月8日至9日在順天經貿廣場B2第一、二會議室（台中市西屯區文心路二段201號B2）展開。

此次徵集範圍涵蓋近現代書畫、古代書畫、當代水墨、現代與當代藝術、古董珍玩、古籍文獻、名人字札等書畫與生貨（從未登過拍場的）拍品。活動訊息可洽: 0961-016-363李小姐。

書畫市場持續成長，帝圖公司陸續締造拍賣紀錄，包含連續三年在台灣拍出三件過億作品紀錄：2020年郎世寧「照盆孩兒圖」為台灣首件過億書畫作品、2021年齊白石「英雄君壽圖」以1.12億元落槌、2022年張大千「摩登仕女圖」以2.3億元成交，再度刷新台灣書畫拍賣新紀錄，除了締造台灣拍賣史上最高價格，也是台灣張大千最高價紀錄，是張大千仕女題材書畫世界前三高價。

除此之外，帝圖拍賣也創下數位藝術家的高價紀錄，包括黃君璧全球最高價的4,500萬元、溥心畬於台灣的最高價3,000萬元、于右任書法專題成交金額超過一億元、 石渠寶笈書札專題破億成交等，台灣生貨受到市場追捧，接連創造拍賣市場新紀錄，故本次特別提前佈局，透過經逮的書畫饗宴與藏家相逢。帝圖（6650-TW）股票興櫃發行，去（2022）年營收達1.85億元，稅前淨利1.08億元，本期淨利8,956萬元，年增率（YoY）為41.7%，基本每股盈餘達4.25元。

張大千 藝術家

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