別只看蕾哈娜！枕邊人也有超萌貓貓珠寶戒指耳環藏這裡

由紐約大都會博物館舉辦的Met Gala慈善晚宴已於昨日結束，也由於今年主題是向已離世的名設計師「老佛爺」卡爾拉格斐致敬，不少人都以黑白、貓為主題裝扮，但其實今年不少明星的珠寶穿搭也同樣精彩、不容錯過。

像是跟另一半蕾哈娜一起登場的嘻哈樂手A$AP Rocky除了以一身格紋外搭裙致敬老佛爺，其實更在細節處配戴了一組貓主題白金鑽石耳環、一款貓主題白金鑽石戒指，出自法國高級珠寶品牌Boucheron之手，唯妙唯肖的毛髮紋理和靈動雙眼，同時使用了黑漆、粉紅漆，以及鑲嵌有包含鑽石、綠色沙弗萊石、珍珠母貝、石英、綠瑪瑙、黑色藍寶石...等貴重寶石或半寶石，因而捕捉到貓兒的超萌魅力，其中耳環並為該系列新品。