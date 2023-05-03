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別只看蕾哈娜！枕邊人也有超萌貓貓珠寶戒指耳環藏這裡

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Met Gala 2023不少名人多以黑白、貓為主題裝扮，但其實不少明星的珠寶穿搭也同樣精彩、不容錯過。圖／PIAGET、Boucheron、Harry Winston提供（合成圖）
Met Gala 2023不少名人多以黑白、貓為主題裝扮，但其實不少明星的珠寶穿搭也同樣精彩、不容錯過。圖／PIAGET、Boucheron、Harry Winston提供（合成圖）

由紐約大都會博物館舉辦的Met Gala慈善晚宴已於昨日結束，也由於今年主題是向已離世的名設計師「老佛爺」卡爾拉格斐致敬，不少人都以黑白、貓為主題裝扮，但其實今年不少明星的珠寶穿搭也同樣精彩、不容錯過。

像是跟另一半蕾哈娜一起登場的嘻哈樂手A$AP Rocky除了以一身格紋外搭裙致敬老佛爺，其實更在細節處配戴了一組貓主題白金鑽石耳環、一款貓主題白金鑽石戒指，出自法國高級珠寶品牌Boucheron之手，唯妙唯肖的毛髮紋理和靈動雙眼，同時使用了黑漆、粉紅漆，以及鑲嵌有包含鑽石、綠色沙弗萊石、珍珠母貝、石英、綠瑪瑙、黑色藍寶石...等貴重寶石或半寶石，因而捕捉到貓兒的超萌魅力，其中耳環並為該系列新品。

另外像是曾以演出《穿Prada的惡魔》、《噤界》的女星Emily Blunt，一身的黑白蕾絲洋裝高雅大方，但其實她身上再戴上一對形式古典對比的鑽石珍珠耳環，以搖曳的雙重光澤，展現出「老佛爺」熱愛的經典黑白風格；影后妮可基嫚（Nicole Kidman）除了身穿粉色羽毛禮服驚豔四座，身上並配戴了海瑞溫斯頓的Diamond Chandelier鑽石耳環與絢漪錦簇Sparkling Cluster系列鑽石戒指，兩者總價上看七位數，相稱於妮可基曼的天后級身價與Met Gala的隆重性！下次晚宴，不如也學著妮可基嫚或Emily Blunt的珠寶穿搭，閃耀一下、曬貴氣！

Animaux動物系列Wladimir貓咪耳環，白金750、粉紅漆與黑漆、鑲嵌鑽石、綠色沙弗萊石、綠瑪瑙和黑色藍寶石，81萬5,000元。圖／Boucheron提供
Animaux動物系列Wladimir貓咪耳環，白金750、粉紅漆與黑漆、鑲嵌鑽石、綠色沙弗萊石、綠瑪瑙和黑色藍寶石，81萬5,000元。圖／Boucheron提供
妮可基嫚出席2023 Met Gala時，透過身上的Harry Winston頂級珠寶戒指與耳環，大秀天后級氣場。圖／Harry Winston提供
妮可基嫚出席2023 Met Gala時，透過身上的Harry Winston頂級珠寶戒指與耳環，大秀天后級氣場。圖／Harry Winston提供
雖然風頭都集中在身旁女友蕾哈娜身上，但嘻哈樂手A$AP Rocky身上其實配戴有貓主題珠寶、低調呼應年度主題。圖／Boucheron提供
雖然風頭都集中在身旁女友蕾哈娜身上，但嘻哈樂手A$AP Rocky身上其實配戴有貓主題珠寶、低調呼應年度主題。圖／Boucheron提供
Limelight Garden Party頂級珠寶18K白金鑽石戒指，鑲嵌單顆圓形切割E VVS2鑽石重約2.04克拉、185顆圓形切割鑽石總重約1.78克拉，470萬元。圖／PIAGET提供
Limelight Garden Party頂級珠寶18K白金鑽石戒指，鑲嵌單顆圓形切割E VVS2鑽石重約2.04克拉、185顆圓形切割鑽石總重約1.78克拉，470萬元。圖／PIAGET提供
Harry Winston絢漪錦簇Sparkling Cluster系列鑽石戒指，鉑金，共鑲嵌10顆圓形明亮式切工鑽石和2顆水滴型鑽石總重約2.33克拉，約81萬元。圖／Harry Winston提供
Harry Winston絢漪錦簇Sparkling Cluster系列鑽石戒指，鉑金，共鑲嵌10顆圓形明亮式切工鑽石和2顆水滴型鑽石總重約2.33克拉，約81萬元。圖／Harry Winston提供
一身黑白蕾絲洋裝的Emily Blunt，並搭配了PIAGET珠寶出席2023 Met Gala活動。圖／PIAGET提供
一身黑白蕾絲洋裝的Emily Blunt，並搭配了PIAGET珠寶出席2023 Met Gala活動。圖／PIAGET提供
Sunny Side of Life頂級珠寶18K白金鑽石耳環，鑲嵌單顆梨形切割E VVS1鑽石重約2.6克拉、單顆梨形切割E VVS1鑽石重約2.5克拉、124顆花式切割鑽石總重約9.3克拉、12顆珍珠總重約15.4克拉，1,400萬元。圖／PIAGET提供
Sunny Side of Life頂級珠寶18K白金鑽石耳環，鑲嵌單顆梨形切割E VVS1鑽石重約2.6克拉、單顆梨形切割E VVS1鑽石重約2.5克拉、124顆花式切割鑽石總重約9.3克拉、12顆珍珠總重約15.4克拉，1,400萬元。圖／PIAGET提供
Animaux動物系列Wladimir貓咪戒指，白金750、粉紅漆與黑漆、鑲嵌石、綠色沙弗萊石、珍珠母貝、石英和黑色藍寶石，約333萬元。圖／Boucheron提供
Animaux動物系列Wladimir貓咪戒指，白金750、粉紅漆與黑漆、鑲嵌石、綠色沙弗萊石、珍珠母貝、石英和黑色藍寶石，約333萬元。圖／Boucheron提供

鑽石 珠寶 戒指 蕾哈娜

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