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PChome 24h購物「媽咪歡心節」全場最低47折起！公布「母親節熱搜排行榜TOP3」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物即日起至5月15日推出「媽咪歡心節」，全場最低47折起，更攜手戲劇女神曾莞婷祭出限量折價券。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起至5月15日推出「媽咪歡心節」，全場最低47折起，更攜手戲劇女神曾莞婷祭出限量折價券。圖／PChome 24h購物提供

距離母親節倒數不到兩週，為搶攻孝親商機，PChome 24h購物於即日起至5月15日推出「媽咪歡心節」，集結家電、通訊、時尚等品類，全場最低47折起，同時再祭出三大好康：全站折價券總計最高折5,200元、全站單筆滿5,000元天天登記抽萬元旅遊購物金、使用App下單累積滿3,000元登記抽麥當勞蛋捲冰淇淋。此外，5月8日當天於晚上8點至11點使用LINE Pay單筆滿30,000元享2,500點LINE POINTS回饋；PChome 24h購物更攜手戲劇女神曾莞婷推薦送禮清單，即日起至5月15日祭出限量折價券，於PChome 24h購物輸入專屬序號「ting」即可領券，於全站指定商品結帳金額滿2,023元現抵100元。

PChome 24h購物在母親節前夕公開「母親節熱搜排行榜TOP3」，依序為3C數位、家電、生活時尚，因近期出國旅遊需求爆棚，近一週生活時尚類的「登機箱」搜尋量較去年同期成長超過8倍，顯示消費者除了重視居家生活品質外，今年也因為社交生活回歸、國外旅遊復甦，趨勢明顯轉變。

迎接母親節，PChome 24h購物依照站上「母親節熱搜排行榜TOP3」精選熱銷明星商品獻上優惠好價，3C數位首推「Samsung Galaxy S23 Ultra（12GB／256GB）」，不僅是Galaxy首次支援2億畫素相機，擁有史詩級眼界，更將S Pen嵌入機身，原價40,900元，即日起至5月14日結帳現折2,500元、特價38,400元，買就送眼部舒緩按摩器，加碼登記送300 P幣，5月5日至5月15日三星品牌週消費滿額登記還可再搶8,888 P幣（限量）。

近年來「小宅化」也成為趨勢，消費者愈加重視居家環境的舒適度、整潔性及空間美學，使精緻家電需求大增。PChome 24h購物特別推薦今年度家電「送禮三寶」，美容美髮系列推薦全新一代「Dyson Supersonic吹風機HD15」，使用順髮、隱藏毛躁兩種科技合而為一的吹嘴模式，可磁性連接以及360度旋轉，輕鬆打造順髮或蓬鬆造型，即日起至5月15日狂降2,000元、特價14,600元，滿萬結帳領券再享95折，加碼送5% P幣；智慧廚電推薦「Hitachi日立22L過熱水蒸氣烘烤微波爐MRO-VS700T」，擁有蒸爐、烤箱、氣炸鍋、微波爐、燉鍋等多種功能，30公分箱內超大容量，即日起至5月15日特價15,500元，下單再送日本Toffy經典果汁機；家事幫手絕對不能錯過「BOSCH獨立式洗碗機」，12人份60公分設計，即日起至5月21日下殺79折特價34,900元，5月15日前獨家再送BOSCH無線吸塵器，包含快速安裝服務。

近期正值春夏交替的過敏好發季，PChome 24h購物近一週除濕機、風扇循環扇搜尋量較去年同期翻倍成長。PChome 24h購物推薦「LG PuriCare™ UV抑菌 WiFi變頻除濕機｣，內建Wi-Fi遠控，可遠端操控開關機時間，日除濕量高達17公升，較定頻除濕機減少20%噪音，即日起至5月31日下單送限量450 P幣；主打7片扇葉設計、大幅降低風切噪音的「CASO 14吋7葉片遙控擺頭14吋變頻DC立扇」，使用迷你遠端搖控器，接收距離可達3.5公尺，即日起至5月5日特價999元。

看準國內外旅遊需求旺，PChome 24h購物推薦「DISEGNO 20吋極地迴旋拉鍊登機行李箱」，抗壓複合板材設計，360度旋轉飛機輪更靜音滑順，共推出玫瑰金、鐵灰、海軍藍等3色，即日起至5月15日特價899元，相當於原價38折（特別限定）。

CASO 14吋7葉片遙控擺頭14吋變頻DC立扇，PChome 24h購物即日起至5月5日特價999元。圖／PChome 24h購物提供
CASO 14吋7葉片遙控擺頭14吋變頻DC立扇，PChome 24h購物即日起至5月5日特價999元。圖／PChome 24h購物提供
Dyson Supersonic吹風機HD15，PChome 24h購物即日起至5月15日特價14,600元。圖／PChome 24h購物提供
Dyson Supersonic吹風機HD15，PChome 24h購物即日起至5月15日特價14,600元。圖／PChome 24h購物提供
BOSCH獨立式洗碗機，PChome 24h購物即日起至5月21日特價34,900元，5月15日前獨家再送BOSCH無線吸塵器。圖／PChome 24h購物提供
BOSCH獨立式洗碗機，PChome 24h購物即日起至5月21日特價34,900元，5月15日前獨家再送BOSCH無線吸塵器。圖／PChome 24h購物提供
Hitachi日立22L過熱水蒸氣烘烤微波爐MRO-VS700T，PChome 24h購物即日起至5月15日特價15,500元，下單再送日本Toffy經典果汁機。圖／PChome 24h購物提供
Hitachi日立22L過熱水蒸氣烘烤微波爐MRO-VS700T，PChome 24h購物即日起至5月15日特價15,500元，下單再送日本Toffy經典果汁機。圖／PChome 24h購物提供
DISEGNO 20吋極地迴旋拉鍊登機行李箱，PChome 24h購物即日起至5月15日特價899元。圖／PChome 24h購物提供
DISEGNO 20吋極地迴旋拉鍊登機行李箱，PChome 24h購物即日起至5月15日特價899元。圖／PChome 24h購物提供
Samsung Galaxy S23 Ultra（12GB／256GB），PChome 24h購物即日起至5月14日結帳現折2,500元、特價38,400元。圖／PChome 24h購物提供
Samsung Galaxy S23 Ultra（12GB／256GB），PChome 24h購物即日起至5月14日結帳現折2,500元、特價38,400元。圖／PChome 24h購物提供

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