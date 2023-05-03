黃捷、徐巧芯你選誰當初戀女友？跨黨正妹客串舞台劇《丞相，起風了》

image source：高雄市議員黃捷辦公室提供

文/陳宣懿

以喜劇挑戰網軍議題，全民大劇團舞台劇「丞相，起風了」再度加演，希望讓大眾了解網路惡意留言的嚴重性。此次巡演劇團找來金鐘得主林辰唏擔任女主角，邀到台北市議員徐巧芯、高雄市議員黃捷、民眾黨發言人徐千晴以及民進黨青年發展部副主任謝子涵，四位分別在不同縣市演出劇中男主角的初戀情人。黃捷接受《網路溫度計》獨家專訪表示，劇團找我說主題在講網路霸凌，因為我遭受過多次網路霸凌跟出征，我認為自己蠻適合。她表示，政治人物可以透過舞台劇傳達理念也不錯。

跨黨4正妹分四地客串 網友：能夠同台就好了

「丞相，起風了」劇名取自PTT用語，描述網路主流意見（網路風向）的改變。編劇謝念祖說，這齣戲希望讓觀眾知道這個社會是真的有網軍，「如果大家在網路遊逛，心中會有『這是網軍嗎？』的想法，這齣戲就成功了！」全民大劇團臉書4月24日發文宣傳該劇，貼文下方出現網友留言表示，「四個美女能夠同台就好了」、「已經傳真購票了」。

劇中霸凌透過網路聲量解決？「丞相，起風了」6月起全台巡演

「丞相，起風了」故事描述一群怪咖組成的雜牌軍，透過網路操作賺錢，但沒想到一次策略錯誤，導致女團霸凌事件炎上，眼看就要鬧出人命，他們要如何透過網路聲量，挽回一切。「丞相，起風了」將於6月起在台北國家歌劇院、高雄衛武營國家歌劇院、新竹縣政府文化局演藝廳及台中市中山堂演出。

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