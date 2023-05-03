無印良品進駐微風松高開700坪大店 首推茶泡飯套餐

日本MUJI無印良品拓點計畫不停歇，再度宣布將於2023年5月下旬，在微風松高門市，開設超過700坪以上大店，首度先曝光該門市將推出獨家餐食服務，其中最特別就是飯糰茶泡飯套餐，以及飯糰套餐，並有各式飲品、冰淇淋與日式大福、丸子等。

無印良品觀察到，因為微風松高附近，有許多上班族，也是觀光客必來的區域，因此希望將微風松高門市打造成讓大家好好休息、慢慢遊逛及放鬆呼吸的場域。

因此在Café&Meal MUJI上，推出小巧樸實的餐點為主，譬如茶泡飯套餐，並非主餐，而是可以當成小食，晚上吃或下午茶都很適合，還能養胃、解油膩，套餐中有飯糰做成的茶泡飯，還能搭配醃漬小菜。另外的飯糰套餐，將茶湯改成日式海帶湯，適合喜歡先品嚐湯品再享用飯糰的消費者。

各式甜點也很多，考慮到信義區大家都喜歡逛逛街，適合拿在手上的美食，推出如宜蘭金棗蜜餞的金棗大福、使用黑糖製作外皮並搭配桂圓乾增加風味的桂圓黑糖大福，以及使用日式丸子搭配苗栗公館手工製作酸香金桔醬的桔醬丸子等。

未來該門市內，將嘗試選購冷凍御飯糰系列與親友共享，各式現場品嚐到的台灣茶與咖啡豆等。