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宋慧喬盛世美顏登時尚奧斯卡 必存幕後美圖短片曝
FENDI品牌大使宋慧喬，日前於美國紐約出席2023年大都會博物館慈善晚宴（Met Gala），穿上Kim Jones設計的FENDI 2023年春夏高級訂製服，浪漫的A字連身裙靈感源自90年代簡約主義，並以高訂時裝的傳統技術昇華，糅合時尚優雅的典雅氣韻。以內衣為主題的這系列服裝設計，浪漫嬌柔、充滿女性氣質，透過細褶和出神入化的手法讓絲緞材質塑造出富有層次感和透視元素的輕靈造型，襯托連身裙的手提包及髮飾同樣來自FENDI 2023年春夏高級訂製時裝系列。
全新釋出的幕後花絮照片及影片，捕捉這位南韓巨星出席2023年Met Gala前的準備過程。除了宋慧喬，其他品牌之友Kate Moss、Lila Moss、Precious Lee、Robert Pattinson、Suki Waterhouse等人也都受邀出席這項號稱「時尚奧斯卡」的重要晚宴。Met Gala是紐約大都會藝術博物館自1948年起舉辦的年度籌款晚會，今年於5月1日盛大舉行，以「Karl Lagerfeld: A Line of Beauty」為主題，向曾經長期擔任FENDI女裝成衣及高訂時裝創意總監逾半個世紀的傳奇設計師致敬。
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