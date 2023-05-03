連「企鵝妹」環島都來喝 淡古推出「舌尖上的古蹟」

母親節到來，淡水古蹟博物館特別開放淡水海關碼頭洋樓2樓，民眾只要在古蹟拿著大聲公用力喊出愛的宣言，媽媽就能獲得限量設計款「舌尖上的古蹟」，這是淡古與台農聯名的保久乳，連國際知名網紅「企鵝妹」都特地來淡古品嚐，引起網路廣大熱議。

新北市立淡水古蹟博物館將於5月13日下午3ㄓ時至下午4時，於淡水海關碼頭洋樓2樓舉辦母親節活動「淡古大聲說愛」，參加民眾可拿特製版的大聲公，在大家面前勇敢喊出對媽媽的愛，每人限時10秒，媽媽現場表示滿意後，即可獲得限量設計款的「舌尖上的古蹟」1袋5瓶，限量50位。

淡古館長黃麗鈴表示，「舌尖上的古蹟」是淡古與台農聯名的保久乳，外包裝是淡水紅毛城的Q版人物「城紅」，預計近日將完整呈現古蹟群的各式Q版人物，敬請期待。

另外，網紅「企鵝妹」最近在台灣環島，還特別到淡水古蹟博物館參觀，並體驗這瓶特別的保久乳「舌尖上的古蹟」，也讓飲料引起廣大網友討論。

淡古表示，為讓媽媽放風、孩子放電，淡古特別與深耕淡水多年的劇團「身聲劇場」合作，在5月13日下午會在淡水海關碼頭舉辦「Capoeira巴西夏日街頭卡波」，由來自巴西的Mestre Bola領銜，與劇團演員帶來融合舞蹈、音樂、運動、武術的巴西戰舞，精彩可期。

淡古提到，5月14日下午2時至3時在積木共和國會推出「親子巴西戰舞體驗課」，由台灣卡波耶拉協會榮譽理事長張惟堯親自擔任老師，課程安排體驗異國身體文化外，也會進行身體協調與整合力，挑戰信心與膽量，活動限量40位國小學童參與，5月4日中午12時官網開放報名。

淡古補充，今年是新北市立淡水古蹟博物館成立18周年，特別推出「光陰淡水－18歲靚事」系列活動，每個月將推出各種不同型態的體驗活動，讓大眾用不同視角重新認識新北淡水的古蹟。目前已在得忌利士洋行推出最新的常設展「淡水古蹟微型博物館」及甫整修完工的滬尾小學校禮堂，期間也陸續規劃節慶活動，推薦喜歡古蹟文化藝術愛好者踴躍參與。