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限量15萬杯！7-ELEVEN推「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」　每日限量預購手刀快衝

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN與GODIVA攜手推出「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」，即日起於全台7-ELEVEN門市預購開跑，售價109元，限量15萬杯售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與GODIVA攜手推出「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」，即日起於全台7-ELEVEN門市預購開跑，售價109元，限量15萬杯售完為止。圖／7-ELEVEN提供

喜愛GODIVA的饕客們注意！7-ELEVEN與GODIVA攜手推出「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」，由 GODIVA全球巧克力大師Sebastien Bauer監製，自比利時進口獨家配方的經典巧克力原料，每日手工製作，採限量販售，即日起於全台7-ELEVEN門市預購開跑，限量15萬杯售完為止，想嘗鮮快衝一波！

「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」以不同比例的巧克力調和苦甜、具多重巧克力層次，慕斯蛋糕堆疊出層層疊疊的巧克力口感，上層濃郁巧克力慕斯和細緻巧克力蛋糕完美融合，口感绵密柔滑，搭配酥脆的巧克力餅乾，頂部再以巧克力球增添口感層次，最後放上GODIVA特製logo巧克力片作為點綴，一次滿足多種巧克力口味的享受；搭配GODIVA專屬包裝，送禮、獨享皆適合。

「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」售價109元，即日起開放全台7-ELEVEN門市預購＊預購日最快2天可取貨，實際時間請依門市為準），限量15萬杯售完為止。

7-ELEVEN持續強化冷藏甜點結構，商品種類包含日式泡芙、杯裝蛋糕、生乳捲、布丁等，亦自日本進口多款冷凍及冷藏甜點，提供多元選擇，今年陸續推出多款蛋糕杯和慕斯杯，人氣商品像是多那之芋泥布丁蛋糕杯、草莓慕斯杯皆受到年輕族群喜愛，此次也期望透過與GODIVA合作，帶動甜點類業績成長1成。

7-ELEVEN與GODIVA攜手推出「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」，即日起於全台7-ELEVEN門市預購開跑，售價109元，限量15萬杯售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與GODIVA攜手推出「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」，即日起於全台7-ELEVEN門市預購開跑，售價109元，限量15萬杯售完為止。圖／7-ELEVEN提供
「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」上層濃郁巧克力慕斯和細緻巧克力蛋糕完美融合，搭酥脆的巧克力餅乾，頂部再以巧克力球增添口感層次，最後放上GODIVA特製logo巧克力片作為點綴，一次滿足多種巧克力口味的享受。圖／7-ELEVEN提供
「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」上層濃郁巧克力慕斯和細緻巧克力蛋糕完美融合，搭酥脆的巧克力餅乾，頂部再以巧克力球增添口感層次，最後放上GODIVA特製logo巧克力片作為點綴，一次滿足多種巧克力口味的享受。圖／7-ELEVEN提供
「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」以不同比例的巧克力調和苦甜、具多重巧克力層次，售價109元。圖／7-ELEVEN提供
「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」以不同比例的巧克力調和苦甜、具多重巧克力層次，售價109元。圖／7-ELEVEN提供
「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」搭配GODIVA專屬包裝，送禮、獨享皆適合。圖／7-ELEVEN提供
「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」搭配GODIVA專屬包裝，送禮、獨享皆適合。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與GODIVA攜手推出「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」，即日起於全台7-ELEVEN門市預購開跑，售價109元，限量15萬杯售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與GODIVA攜手推出「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」，即日起於全台7-ELEVEN門市預購開跑，售價109元，限量15萬杯售完為止。圖／7-ELEVEN提供
「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」上層濃郁巧克力慕斯和細緻巧克力蛋糕完美融合，搭配脆的巧克力餅乾，頂部再以巧克力球增添口感層次，最後放上GODIVA特製logo巧克力片作為點綴，一次滿足多種巧克力口味的享受。圖／7-ELEVEN提供
「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」上層濃郁巧克力慕斯和細緻巧克力蛋糕完美融合，搭配脆的巧克力餅乾，頂部再以巧克力球增添口感層次，最後放上GODIVA特製logo巧克力片作為點綴，一次滿足多種巧克力口味的享受。圖／7-ELEVEN提供

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