耗資破億恐怖國片實體化 粽邪 驅魔沉浸式體驗展 限量優惠秒殺

日前公開電影海報主視覺的「粽邪3：鬼門開」引起網友熱議，近期再加碼公開「粽邪 驅魔沉浸式體驗展」開賣消息，昨日udn售票網獨售限量早鳥優惠也在兩分鐘之內秒殺完售，創下近年來展覽驚人成績！結合前兩集電影精華，在暑假讓粉絲真實挑戰前所未有、最恐怖的台灣本土傳統禁忌「送肉粽儀式」。預售優惠及電影優惠套票今日正式於 udn售票網 啟售。

「粽邪」系列電影耗資破億，貼近台灣傳統民俗的視覺效果、造型設計更入圍多項金獎殊榮，而「粽邪 驅魔沉浸式體驗展」也將以最高規格的電影美術設計還原電影劇情、場景，再結合高端5G科技，把不寒而慄的氛圍拉到最滿，民眾將以「送煞人」身分，順著沉浸式場景及劇情推動，一次歷經A館「送肉粽—觸犯禁忌」、B館「鬼師父地獄門—靈界探險」雙館主題，在送肉粽過程中體驗台灣傳統宗教核心恐懼，民眾必須將上吊繩結送到出海口，以及阻止鬼師父尋找到下一個祭品，想辦法逃出祂的地獄門幻境，以及可探訪《粽邪》幕後紀實、AR互動體驗、裝置藝術拍照區，更能搶先曝光粽邪3經典場景，有興趣的朋友把握最低優惠期間購票。