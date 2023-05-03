音樂劇「小王子」降臨南台灣！高雄場開演倒數 把握機會購票
由C MUSICAL製作與聯合數位文創共同主辦的音樂劇「小王子」，台北場自4月初開演以來，吸引上千名觀眾進場觀看，當中不乏影視名人，如「美國女孩」，導演阮鳳儀、三立主播劉宸希、藝人林依晨、曾少宗、李杏、周定緯、李京恬等人都到場支持。而「小王子」也將於5月13日至5月14日，降落高雄衛武營，與南台灣的觀眾朋友見面，目前票券於OPENTIX售票平台熱售中，趕緊把握演前最後機會購票！
C MUSICAL製作的音樂劇「小王子」，改編自韓國同名音樂劇，在韓國Interpark售票網中，獲得9.7分高度評價。今年C MUSICAL決定挑戰長銷紀錄，一口氣要演出36場，也再度創下好口碑！而「小王子」音樂劇台北場的演出，也吸引許多名人到場觀看，其中金鐘影后李杏便表示：「聽到『小王子』書中那些經典的文句被演員重新詮釋後，體驗到是更特別的感動。」、曾少宗也說：「整場都戲都沒有移走目光，現場樂手及演員能量十分觸動，許多場景也都和自己的人生有所共鳴。觀戲後讚不絕口的「美國女孩」，導演阮鳳儀也提到：「很適合和家人一起來看，是闔家觀賞且可以看好幾次的戲。」。觀眾年齡層和族群更是多元，學生、情侶、親子組合都會進場觀賞，更體現「小王子」的故事及音樂是能夠跨越年齡限制，打動所有人的經典作品。
「小王子」音樂劇巡演於4月臺北PLAYground空總劇場、5月高雄衛武營戲劇院、11月臺中國家歌劇院登場。目前臺北場最後場次、高雄場、台中場票券於OPENTIX售票平台熱售中，更多演出詳細資訊請洽C MUSICAL粉絲專頁。
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