蕭邦絕美L.U.C XP BirdLife 攜手日本皇室獻給鳥類保育

保育地球是全人類共通的志業，橫跨國界與文化。瑞士珠寶鐘表品牌蕭邦（Chopard）長期投入永續努力，自2018年起就全面採用符合倫理道德的金質製作所有商品。蕭邦當今的聯合總裁卡爾弗雷德理克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）不僅創立了保育阿爾卑斯山老鷹的Alpine Eagle環境支持基金會，並於2019年推出以永續材質製作的Alpine Eagle系列腕表，除了設計細節以阿爾卑斯山區的動物為靈感，基金會更採取實際行動協助鷹隼，包括野放小鷹、協助白尾鷹重新回歸日內瓦湖周邊地區等。

為體現永續決心，蕭邦更薈萃旗下精湛的製表琺瑯工藝，為國際鳥盟（BirdLife International）成立一百週年製作出一款獨一無二的L.U.C XP BirdLife表款。這款腕表的設計以動物保育靈感，採用符合倫理道德18K白金製作直徑35毫米的超薄表殼，大明火琺瑯表盤上，以細膩的手工繪製栩栩如生的北朱雀，腕表所搭載的L.U.C 96.17-L自製機芯可透過透明表背清楚鑑賞。上個月於日本舉辦的國際鳥盟100周年紀念活動上，蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele便於在與日本憲仁親王妃久子揭曉了這一款全球僅一見的孤品，其銷售收益將會捐贈給為紀念憲仁親王妃久子擔任國際鳥盟組織名譽主席15周年而成立的國際鳥盟日本科學基金會。