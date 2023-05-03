疫後搶攻台灣市場 日國會議員訪台盼恢復直航熊本航線

疫後各國航線陸續復甦，日本眾議員坂本哲志等人近日拜會交通部民用航空局，希望盡速復航台灣至日本熊本航線，民航局長林國顯允諾全力協助國籍航空公司儘快恢復，以增進兩地經貿、文化及觀光等面向交流，近期已有中華航空及星宇航空先以包機飛航桃園至熊本。

坂本哲志身兼自民黨副幹事長，他近日與國會議員、熊本縣議會議長等11位日方人士拜會民航局，希望恢復台灣、熊本兩地航班。林國顯表示，日本一直是國人最喜愛的旅遊國家之一，疫情前2019年我國赴日旅客人數達491萬人次，去年國境解封後，目前每周已達571班飛日航班，恢復到疫情前79%。

林國顯指出，台灣與熊本定期航班始於中華航空2015年10月開闢的高雄至熊本航線，每周3班，載客率約7成，後來受疫情影響，於2020年2月間停航。近期已有中華航空及星宇航空2家業者先以包機飛航桃園至熊本，後續也將全力協助業者恢復定期航線開航。

對於日本部分機場人力不足問題，坂本哲志表示，熊本機場已做好各項準備工作，包括引入先進智慧安檢設施優化機場服務與效能，可有效解決地勤人力不足問題，他與熊本地方人士都殷切盼望早日促成兩地飛航與各項交流。