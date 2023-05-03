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募資熱銷超過千萬品牌，推出全新TIDY SLIM輕薄小長夾，釋放錢包自由，打造斷捨離生活哲學！

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
TIDY SLIM輕薄小長夾，更小更輕薄，全新改版再次回歸 圖／有你共創提供
TIDY SLIM輕薄小長夾，更小更輕薄，全新改版再次回歸 圖／有你共創提供

在台募資累積突破3千萬，超過萬人支持的日本熱銷皮夾品牌TIDY，全新改版再次回歸推出TIDY SLIM輕薄小長夾，延續熱門植鞣材質，為消費者提供耐用抗刮的經典特色外，尺寸變得更小更輕薄好攜帶，此次更推出時下流行的可可棕、復古綠、自然駝、燕麥灰等，共有八種顏色任意選，簡約款式與日常穿搭巧妙融合。

本次推出8款顏色，滿足消費者穿搭的需求。 圖／有你共創提供
本次推出8款顏色，滿足消費者穿搭的需求。 圖／有你共創提供

此款皮夾不僅是一款實用的產品，更是一種生活哲學的體現。在日本，「斷捨離」生活哲學早已流行，這種生活方式主張只留下真正重要、對自己有用的物品，拒絕過度擁有，過度消費，並著重於追求生活質感。TIDY SLIM 就是一種遵從這種生活哲學的產物，它融合了日系美學與生活質感，讓人們重新審視自己的生活方式，追求更簡約、更有質感的生活。

TIDY SLIM巧妙融合了簡約、質感的生活哲學。 圖／有你共創提供
TIDY SLIM巧妙融合了簡約、質感的生活哲學。 圖／有你共創提供

TIDY SLIM輕薄小長夾設計簡約而不失細節，採用了經典的植鞣皮革，為消費者提供耐用抗刮的經典特色外，讓人一看就能感受到高品質的質感。而且，產品針對夾層增加了Bill stopper鈔票固定夾的巧思，防止鈔票被拉鍊夾破的危機。整體大小相較於上一代 TIDY 2.0 更小了1/4，不僅讓人出門攜帶迷你小包，更貼近現代人對於輕便、簡約生活的追求。

Bill stopper的設計，防止鈔票被拉鍊夾破的危機。 圖／有你共創提供
Bill stopper的設計，防止鈔票被拉鍊夾破的危機。 圖／有你共創提供

這款TIDY SLIM輕薄小長夾由有.設計團隊引進，將於5月3日在嘖嘖平台進行募資。在募資期間，消費者可以以超早鳥7折的價格優惠購買，TIDY SLIM輕薄小長夾，無疑是一種讓消費者生活更輕便、更自由的好產品。無論是在購物、旅行、約會或其他場合，這款產品都能為你帶來更好的收納體驗和便利。更多商品資訊請見官方粉絲團 嘖嘖頁面查詢。

TIDY SLIM能滿足你的各種穿搭，男女皆適用。 圖／有你共創提供
TIDY SLIM能滿足你的各種穿搭，男女皆適用。 圖／有你共創提供

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