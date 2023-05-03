母親節鑽表推薦 輕奢入手就是愛放閃！

母親節將至，最能寄託時間與情意的禮物絕對非手表莫屬，多個瑞士鐘表品牌包含萬寶龍（Montblanc）、雷達（RADO）、美度（MIDO）、梅花（TITONI），紛紛發表節慶推薦鑽款，感念媽媽一年的辛勤。

媽媽的關懷一如太陽的光芒、無所不在，而以光線為靈感的雷達（RADO）年度新品Centrix晶萃腕表，其面盤具有宛如放射般的光芒打磨修飾，流動而嫵媚，日前並有氣質女星隋棠配戴演繹，30.5毫米的S款並鑲嵌了8顆鑽石，白色陶瓷與玫瑰金的色彩組合、高雅大方，另有巧克力棕、黑色可供選擇。

而母親總像太陽或月亮般，無時無刻不在、理解並看照家人的需求，萬寶龍的（MONTBLANC）保曦系列則讓太陽和月亮如母親般、同時展示在手表面盤上！在由柔美的珍珠母貝、晝夜顯示的30（或34）毫米表盤裡，由於小時指針的末端具有太陽圖騰，當代表夜間顯示的月相悄悄探出頭時，將上演太陽與月相一同出現的奇景，而星星也在彼時相競輝：玫瑰金的小時時標裡、再鑲嵌以8顆鑽石，無論白晝、夜間，同樣「放閃」！

美度（MIDO）的Baroncelli Lady Necklace腕表則像一串「時間」項鍊，33毫米的珍珠母貝面盤裡，除了鑲嵌以83顆總重0.18克拉的鑽石、日期視窗也鑲嵌了10顆總重0.048克拉的紅寶石，從每一天、每一秒，都以如項鍊般的寶石、為母親閃耀「加冕」；最後TITONI的Seascoper雖然沒有鑽石上身、但鎖定熱愛運動、對自己身形與體能有所要求的新一代活力媽媽，抗刮的陶瓷表圈、300米防水性能、經過瑞士天文台認證的精準精密表現，讓媽媽無論在潛水、路跑、登山，全地形都能輕鬆駕馭。