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母親節鑽表推薦 輕奢入手就是愛放閃！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TITONI鎖定愛運動的媽媽，要讓防水性能與精準的瑞士天文台認證，陪伴媽媽每一個動感活力時刻。圖／TITONI提供
TITONI鎖定愛運動的媽媽，要讓防水性能與精準的瑞士天文台認證，陪伴媽媽每一個動感活力時刻。圖／TITONI提供

母親節將至，最能寄託時間與情意的禮物絕對非手表莫屬，多個瑞士鐘表品牌包含萬寶龍（Montblanc）、雷達（RADO）、美度（MIDO）、梅花（TITONI），紛紛發表節慶推薦鑽款，感念媽媽一年的辛勤。

媽媽的關懷一如太陽的光芒、無所不在，而以光線為靈感的雷達（RADO）年度新品Centrix晶萃腕表，其面盤具有宛如放射般的光芒打磨修飾，流動而嫵媚，日前並有氣質女星隋棠配戴演繹，30.5毫米的S款並鑲嵌了8顆鑽石，白色陶瓷與玫瑰金的色彩組合、高雅大方，另有巧克力棕、黑色可供選擇。

而母親總像太陽或月亮般，無時無刻不在、理解並看照家人的需求，萬寶龍的（MONTBLANC）保曦系列則讓太陽和月亮如母親般、同時展示在手表面盤上！在由柔美的珍珠母貝、晝夜顯示的30（或34）毫米表盤裡，由於小時指針的末端具有太陽圖騰，當代表夜間顯示的月相悄悄探出頭時，將上演太陽與月相一同出現的奇景，而星星也在彼時相競輝：玫瑰金的小時時標裡、再鑲嵌以8顆鑽石，無論白晝、夜間，同樣「放閃」！

美度（MIDO）的Baroncelli Lady Necklace腕表則像一串「時間」項鍊，33毫米的珍珠母貝面盤裡，除了鑲嵌以83顆總重0.18克拉的鑽石、日期視窗也鑲嵌了10顆總重0.048克拉的紅寶石，從每一天、每一秒，都以如項鍊般的寶石、為母親閃耀「加冕」；最後TITONI的Seascoper雖然沒有鑽石上身、但鎖定熱愛運動、對自己身形與體能有所要求的新一代活力媽媽，抗刮的陶瓷表圈、300米防水性能、經過瑞士天文台認證的精準精密表現，讓媽媽無論在潛水、路跑、登山，全地形都能輕鬆駕馭。

雷達Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動腕表，85,600元。圖／RADO提供
雷達Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動腕表，85,600元。圖／RADO提供
寶曦系列晝夜顯示腕表再於玫瑰金小時時標內鑲嵌以8顆鑽石，無論白晝、夜間，同樣「放閃」。圖／Montblanc提供
寶曦系列晝夜顯示腕表再於玫瑰金小時時標內鑲嵌以8顆鑽石，無論白晝、夜間，同樣「放閃」。圖／Montblanc提供
隋棠日前出席RADO Centrix晶萃記者會時，便曾戴上Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動腕表白色款，展現清新氣質。記者沈昱嘉／攝影
隋棠日前出席RADO Centrix晶萃記者會時，便曾戴上Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動腕表白色款，展現清新氣質。記者沈昱嘉／攝影
MIDO的Baroncelli永恆系列優雅女表，33毫米、Caliber 80全自動上鍊機芯、80小時動力儲存、時間與日期顯示，鑲嵌鑽石、紅寶石，43,400元。圖／MIDO提供
MIDO的Baroncelli永恆系列優雅女表，33毫米、Caliber 80全自動上鍊機芯、80小時動力儲存、時間與日期顯示，鑲嵌鑽石、紅寶石，43,400元。圖／MIDO提供
萬寶龍的寶曦系列晝夜顯示腕表，又分30、34毫米兩種尺寸，皆搭配自動上鍊機芯具備晝夜顯示功能，並通過萬寶龍500小時測試認證。圖／Montblanc提供
萬寶龍的寶曦系列晝夜顯示腕表，又分30、34毫米兩種尺寸，皆搭配自動上鍊機芯具備晝夜顯示功能，並通過萬寶龍500小時測試認證。圖／Montblanc提供
Seascoper腕表，42毫米、精鋼表殼搭配陶瓷表圈、自動上鍊機芯、瑞士天文台認證、時間顯示、300米防水，價格店價。圖／TITONI提供
Seascoper腕表，42毫米、精鋼表殼搭配陶瓷表圈、自動上鍊機芯、瑞士天文台認證、時間顯示、300米防水，價格店價。圖／TITONI提供

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