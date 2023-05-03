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辜仲立投資、SENS法式餐廳喜迎周年 春季菜單同步登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
SENS包場至多可容納22人。圖／艾斯奇餐飲提供。
SENS包場至多可容納22人。圖／艾斯奇餐飲提供。

時序進入春天，中租企業旗下中實控股投資設立的艾斯奇餐飲的首家法料餐廳SENS，也換上全新菜色。主廚吳定祐（Darius Wu）以當季時令蔬果與繽紛食材佐搭花草系列，將春天意象融入料理，成為全新春意饗宴；午餐每套3,980元+10%、晚餐每套4,980元+10%起；另提供餐酒搭配服務。

主廚吳定祐以「春意初綻」作為此次主題的延伸，菜色的搭配同時也著重在經典醬汁的重現與變化，呈現法式料理技藝的多元手法。選用北海道生食級干貝與法國白蘆筍為主角的「干貝、白蘆筍、百香果」，揉合柑橘、香草氣味、百香果與椰奶調和的醬汁，入口滋味清甜鮮美，整體香氣餘韻綿長。

經典必吃、也是法式道地傳統代表手工菜的「皇家肉凍派、竹地雞、鴨肝」，以數十種特製香料醃製台灣竹地雞並加入開心果、蘑菇以及鴨肝，高湯凍則以干邑白蘭地與澄清雞湯熬煮而成，口感甘甜細緻。

魚類料理「莫瑞鱈魚、櫛瓜花、檸檬馬鞭草」使用清蒸料理保留魚肉的原汁原味，佐搭櫛瓜花與馬鞭草番茄蛤蜊醬汁，整體口感鮮香嫰滑。兩道主菜分別為「伊比利、培根白豆、第戎芥末」與「澳洲和牛橫膈膜、牛骨髓、月桃果」。前者將伊比利豬菲力用雞皮包裹後，灑上自製的印法混合香料「Vadouvan」小火嫩煎，無論單吃或沾醬都能感受肉質的軟嫩與肉汁的甘甜。後者將澳洲和牛橫膈膜肉以碳烤方式增添香氣，與燉煮馬鈴薯、碧玉筍、油封蒜泥及本島農場直送的新鮮香草束搭配；最後桌邊淋上用月桃果提味的經典波爾多醬汁與輕盈小巧的牛骨髓，肉嫩彈牙唇齒留香。

甜點「檸檬、乳酸、開心果」翻轉法國傳統的甜點Rum baba，蛋糕主體先以蘭姆酒浸泡、加入檸檬慕斯，以及用迷迭香草燻的開心果帕林內。最後再以乳酸脆片包覆呈現，為春意饗宴畫上清新而耐人尋味的句點。

此外，SENS即將在6月14日至18日滿周年，由主廚吳定祐與團隊別獻上傳統經典節慶的週年慶料理，每人6,500元+10%，包含餐酒與水資免費服務，讓粉絲再次回憶迷人道地的法式美味。

SENS主廚吳定祐。圖／艾斯奇餐飲提供。
SENS主廚吳定祐。圖／艾斯奇餐飲提供。
皇家肉凍派、竹地雞、鴨肝。圖／艾斯奇餐飲提供。
皇家肉凍派、竹地雞、鴨肝。圖／艾斯奇餐飲提供。
莫瑞鱈魚、櫛瓜花、檸檬馬鞭草。圖／艾斯奇餐飲提供。
莫瑞鱈魚、櫛瓜花、檸檬馬鞭草。圖／艾斯奇餐飲提供。
檸檬、乳酸、開心果。圖／艾斯奇餐飲提供。
檸檬、乳酸、開心果。圖／艾斯奇餐飲提供。
干貝、白蘆筍、百香果。圖／艾斯奇餐飲提供。
干貝、白蘆筍、百香果。圖／艾斯奇餐飲提供。
澳洲和牛橫膈膜、牛骨髓、月桃果。圖／艾斯奇餐飲提供。
澳洲和牛橫膈膜、牛骨髓、月桃果。圖／艾斯奇餐飲提供。
伊比利豬、培根白豆、第戎芥末。圖／艾斯奇餐飲提供。
伊比利豬、培根白豆、第戎芥末。圖／艾斯奇餐飲提供。

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