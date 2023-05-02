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高雄萬豪延攬新主廚 優雅演繹米其林一星饗宴

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄萬豪酒店「美享地餐廳」近日延攬米其林一星主廚Fabien Vergé來台擔任主廚，推出全新菜單，道道都是經典。圖／高雄萬豪酒店提供
高雄萬豪酒店「美享地餐廳」近日延攬米其林一星主廚Fabien Vergé來台擔任主廚，推出全新菜單，道道都是經典。圖／高雄萬豪酒店提供

高雄的Fine Dining迅速崛起，精緻餐飲市場愈來愈豐富。看好米其林料理市場潛力強，高雄萬豪酒店「美享地餐廳」近日宣布延攬米其林一星主廚Fabien Vergé來台擔任主廚，設計全新季節限定菜單，讓饕客相當期待。

「美享地餐廳」融合台灣風土食材，詮釋當代法式料理，獲米其林美食指南推薦。來到溫暖熱情、物產豐饒的高雄，Fabien為美享地餐廳設計耳目一新的特色料理，新菜單以傳統法式料理為本質，糅合高雄在地的時令風土食材，保留食材原汁原味，烹調出一道道精緻細膩的創意佳餚。

「螢烏賊．綠蘆筍」以傳統法式雷莫拉蛋黃醬，佐以炙烤螢烏賊及爽脆香甜的綠蘆筍，並以芥末和金桔佐味，激迸出台法交融的濃郁爽口。

以日式簡約陶缽盛裝的「炭烤喜知次魚」，融合主廚兒時居住在象牙海岸以海鮮為主食的記憶，選用嫩滑肥美的海洋紅寶石「喜知次魚」，搭配濃厚奶香的青花椰奶油醬與牛油白醬，層次堆疊在口中詮釋出豐盈鮮美。

主餐「夜來香A4和牛嫩肩」是重頭戲，選用油花勻稱的和牛嫩肩以炭火炙烤，佐以馬鈴薯泥與鮮奶油分子泡沫，以台灣特有的晚香玉筍為點綴，濃郁肉汁與馥郁花香緊密融合，風味一絕。甜點是季節水果製作成而得香甜蛋糕，能品味饒富詩意的台灣四季滋味。

Fabien Vergé生長於非洲西部的象牙海岸，熱愛料理的他遊歷里昂、巴黎及香港等美食匯聚的國際城市，曾任職巴黎米其林三星餐廳Le Meurice，師承名廚Yannick Alléno的技藝，奠定深厚的精湛廚藝。他奉行的料理核心為重視食材的本質、異國遊歷建構風味及共享美饌，進而創造輕鬆愉悅、風格獨到的美食饗宴。鍾情於台灣的Fabien在台深耕逾10年，2018年榮獲米其林一星殊榮，持續追求卓越，用精湛手藝和饕客交心。

高雄萬豪酒店「美享地餐廳」近日延攬米其林一星主廚Fabien Vergé來台擔任主廚，推出全新菜單，道道都是經典。圖／高雄萬豪酒店提供
高雄萬豪酒店「美享地餐廳」近日延攬米其林一星主廚Fabien Vergé來台擔任主廚，推出全新菜單，道道都是經典。圖／高雄萬豪酒店提供
高雄萬豪酒店「美享地餐廳」近日延攬米其林一星主廚Fabien Vergé來台擔任主廚，推出全新菜單，道道都是經典。圖／高雄萬豪酒店提供
高雄萬豪酒店「美享地餐廳」近日延攬米其林一星主廚Fabien Vergé來台擔任主廚，推出全新菜單，道道都是經典。圖／高雄萬豪酒店提供
高雄萬豪酒店「美享地餐廳」近日延攬米其林一星主廚Fabien Vergé來台擔任主廚，推出全新菜單，道道都是經典。圖／高雄萬豪酒店提供
高雄萬豪酒店「美享地餐廳」近日延攬米其林一星主廚Fabien Vergé來台擔任主廚，推出全新菜單，道道都是經典。圖／高雄萬豪酒店提供
Fabien在台深耕逾10年，來到物產豐饒的高雄，他想帶領饕客踏上充滿驚喜的味蕾行旅。圖／高雄萬豪酒店提供
Fabien在台深耕逾10年，來到物產豐饒的高雄，他想帶領饕客踏上充滿驚喜的味蕾行旅。圖／高雄萬豪酒店提供
美享地餐廳位在高雄萬豪酒店11樓，營造低調隱密的空間感。圖／高雄萬豪酒店提供
美享地餐廳位在高雄萬豪酒店11樓，營造低調隱密的空間感。圖／高雄萬豪酒店提供

米其林 餐廳 美食

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