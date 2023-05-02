無可「救」藥的喜歡 華航永續救生衣包限量開賣

華航今天（2日）宣布，推出限量「中華航空永續救生衣包」，將功成身退的機上救生衣，改造再生成為三款日用包款，分別為鳳梨包、小郵差包以及日用長包，每件售價新台幣1,500元，僅在華航eMall限量開賣。

華航表示，2022年曾首度在永續示範航班，推出由機上救生衣再製而成的「華航環保旅行包」，不但廣受好評更在上架銷售後立即搶購一空。今年（2023）再推出新品「中華航空永續救生衣包」，將機上救生衣環保再利用，化身成為日常實用的包款。每個包包因裁剪救生衣的位置不同，圖案呈現都是獨一無二，精細的縫製、鮮明又具標誌性的視覺美感，再加上大容量、耐用、防水的特性，任何季節都適用，更不用擔心大雨來襲。華航希望藉由此次發想，持續於日常生活實踐永續循環的理念。

「中華航空永續救生衣包」共有三種款式，鳳梨包命名靈感來自於獨特的外觀，對於喜愛戶外活動的朋友們，非常適合這款可肩背的包款，自在移動也不用擔心隨身物品掉落的問題；小郵差包是城市通勤的最佳包款，具有巧思的分層設計，直覺性的使用功能，盡情享受都會時尚也能很環保；日用長包則有著方便攜帶的尺寸設計，滿足各種日常情況所需，率性的風格一搭配就有型，無論街頭風格或休閒出遊都好搭好用。

除了推出三款永續救生衣包，此次也限量推出「中華航空747-400F可開艙門模型貨機1:200」，每架售價新台幣3,600元，經典的開鼻頭貨艙門設計，一秒如臨貨機裝卸貨的現場，喜愛收藏模型機的朋友千萬別錯過。還有以「飛行前拆除」飄帶為靈感設計的「中華航空機隊鑰匙圈組（3入）」，以華航A350-900、A330-300、777-300ER機隊的名稱及形象，搭配不同顏色，三款機型一次全部收集，並附贈三款機型立體浮雕大迴紋針，絕對是航空迷的必備單品。