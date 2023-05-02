新光三越「beautySTAGE美麗台」 官網升級e美容顧問上陣

新光三越旗下複合式美妝品牌「beautySTAGE美麗台」，除了24小時不打烊的線上官方購物平台，並以選物店模式在全台開出5家實體店。beautySTAGE美麗台如今再進化升級，5/3起線上官方購物平台將全新升級上線，全新打造OMO（線上線下整合）購物體驗，開站日限定全站滿1,000元現抵100元。

beautySTAGE美麗台線上官方平台升級內容包括：擴大延攬國際大牌美妝、趨勢美妝、clean beauty、頂級香氛、小資族必收、美體保養等逾100家美妝品牌、萬件夯品進駐。此外，也把實體才有的服務體驗延伸至線上平台，首發推出「e美容顧問」線上真人美容顧問一對一專業諮詢服務，找到最適合自己的商品。加入beautySTAGE美麗台LINE官方帳號，能透過LINE收到最新商品資訊並與e美容顧問聯繫。

beautySTAGE美麗台持續擴大進駐品牌，目前站上主打的「Clean Beauty純淨保養」，正是時下熱門、強調有機健康美容的保養趨勢，推薦品牌如：超模Miranda Kerr創立的天然保養KORA ORGANICS、SEPHORA銷售王純淨品牌DRUNK ELEPHANT、澳洲專業純淨保養SNOW FOX、韓國潮流潔淨美妝LAUNDRYOU、獲歐盟有機及天然認證產品的OUI ORGANIC、韓國純淨抗氧化保養SCHWANEN GARTEN等。

另持續導入熱門香氛品牌，除了JO MALONE LONDON、TOM FORD BEAUTY，也有主打高CP值的香氛品牌MARAIS家居選物、時尚名模王心恬自創香氛品牌NAMUA、設計師工藝香氛JOHN VARVATOS等。