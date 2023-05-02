扇子、珍珠、長裙 Met Gala 2023男星創意致敬老佛爺

一年一度、由紐約大都會博物館舉辦的Met Gala慈善晚宴，總成為各方焦點。今年除了各家女星以黑、白雙色致敬「老佛爺」卡爾拉格斐，男星的穿著也透過各種配件、服裝語彙表現亮點、值得參考。

曾演出《刺客聯盟》和《分裂》等電影的James McAvoy穿上了一身英倫品牌Dunhill，其訂制的單排扣三件套裝晚禮服，全以手工製作，展現出當代晚宴服裝的隆重優雅，同時他並以一把黑色手工木扇、巧妙向老佛爺致意。

與另一半蕾哈娜登場的A$AP Rocky，身上的單排扣西裝、白襯衫、黑色領帶，牛仔長褲與外搭的格紋長裙全數出自GUCCI，在正裝中突破性別的既定印象；《雷神索爾：愛與雷霆》、《復仇者聯盟：終局之戰》導演Taika Waittiti的造型則非常有態度：劍領的改良式西裝猶如長版旗袍，但胸前再串接上一條珍珠項鍊與黑色胸花，優雅也時髦。