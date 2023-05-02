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扇子、珍珠、長裙 Met Gala 2023男星創意致敬老佛爺

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
雖然女星始終是晚宴、派對焦點，但今年眾家男星、名人，紛紛以珍珠項鍊、格紋長裙、木扇，以配件符合主題、同時創造吸睛亮點。圖／Dunhill提供、GUCCI提供、翻攝自 IG @ lofficielusa（合成圖）
雖然女星始終是晚宴、派對焦點，但今年眾家男星、名人，紛紛以珍珠項鍊、格紋長裙、木扇，以配件符合主題、同時創造吸睛亮點。圖／Dunhill提供、GUCCI提供、翻攝自 IG @ lofficielusa（合成圖）

一年一度、由紐約大都會博物館舉辦的Met Gala慈善晚宴，總成為各方焦點。今年除了各家女星以黑、白雙色致敬「老佛爺」卡爾拉格斐，男星的穿著也透過各種配件、服裝語彙表現亮點、值得參考。

曾演出《刺客聯盟》和《分裂》等電影的James McAvoy穿上了一身英倫品牌Dunhill，其訂制的單排扣三件套裝晚禮服，全以手工製作，展現出當代晚宴服裝的隆重優雅，同時他並以一把黑色手工木扇、巧妙向老佛爺致意。

與另一半蕾哈娜登場的A$AP Rocky，身上的單排扣西裝、白襯衫、黑色領帶，牛仔長褲與外搭的格紋長裙全數出自GUCCI，在正裝中突破性別的既定印象；《雷神索爾：愛與雷霆》、《復仇者聯盟：終局之戰》導演Taika Waittiti的造型則非常有態度：劍領的改良式西裝猶如長版旗袍，但胸前再串接上一條珍珠項鍊與黑色胸花，優雅也時髦。

現正屬於洛杉磯快艇隊的NBA球星「威少」威斯布克（Russell Westbrook）則也現身Met Gala，他以印花長褲搭配唔領片米色口袋外套、甚至搭上一條鑽石項鍊。很不NBA、但向老佛爺致敬的意味十足。男裝穿搭，正式、浮誇、中性、前衛，你怎麼看？

James McAvoy除了身穿Dunhill訂製西裝，手上的黑色木扇則是全身造型亮點。圖／Dunhill提供
James McAvoy除了身穿Dunhill訂製西裝，手上的黑色木扇則是全身造型亮點。圖／Dunhill提供
「威少」威斯布克（Russell Westbrook）則也現身Met Gala，他以印花長褲搭配唔領片米色口袋外套、甚至搭上一條鑽石項鍊，頗有中性意味，也向「老佛爺」卡爾拉格斐致敬。圖／翻攝自 IG @ lofficielusa
「威少」威斯布克（Russell Westbrook）則也現身Met Gala，他以印花長褲搭配唔領片米色口袋外套、甚至搭上一條鑽石項鍊，頗有中性意味，也向「老佛爺」卡爾拉格斐致敬。圖／翻攝自 IG @ lofficielusa
A$AP Rocky，身上的單排扣西裝、白襯衫、黑色領帶，牛仔長褲與外搭的格紋長裙全數出自GUCCI，在正裝中突破性別的既定印象。圖／GUCCI提供
A$AP Rocky，身上的單排扣西裝、白襯衫、黑色領帶，牛仔長褲與外搭的格紋長裙全數出自GUCCI，在正裝中突破性別的既定印象。圖／GUCCI提供
Taika Waittiti以劍領的改良式西裝猶如長版旗袍，但胸前再串接上一條珍珠項鍊與黑色胸花，展現懷舊風格。圖／翻攝自 IG @ lofficielusa
Taika Waittiti以劍領的改良式西裝猶如長版旗袍，但胸前再串接上一條珍珠項鍊與黑色胸花，展現懷舊風格。圖／翻攝自 IG @ lofficielusa

西裝 紐約

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