一身流蘇洋裝辣秀長腿現身 林志玲當媽嘆：減肥是一輩子的議題

近期已經當媽的林志玲，許久沒出現在大家面前，今天出席EMSCULFT NEO體雕儀器活動記者會，即使大多數時間留給家庭，依舊以曼妙的身材與曲線驚艷登場。

出道多年的林志玲，生完孩子後，分享自己過去在生產前、生產後的體態不同之處。一襲銀色流蘇性感洋裝的志玲姐姐，初登場時踩著細根高跟鞋，完全展露出自己完美身段，林志玲提到，減肥彷彿是女性一輩子的課題，自從有一次產後站在大鏡子前看到當媽媽的自己後，被自己的體態嚇到，後來才意識到要徹底改變自己，透過朋友介紹EMSCULFT NEO體雕的密集療程，才能用過去婚後派對的性感銀色流蘇緊身裝出席。

林志玲偶爾會在自己的社群上曬老公，也說道老公AKIRA也發現，產後近期的老婆，似乎變瘦了。林志玲表示，帶小孩真的是非常的累，沒有運動的時間，除了用「幸福肥」來安慰自己。