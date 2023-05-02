肯德基「秒殺鍋物」母親節回歸 全台1萬組限量開搶

肯德基「秒殺鍋物」這次加碼升級為「松露起司鍋」，在母親節限量回歸，5月2日至5月4日由PK雙饗卡APP會員獨家預購，5月5日起開放全台預購，限量1萬組。預購期間限購買肯德基「我愛媽咪餐」或「海苔肉鬆脆雞溫暖同樂餐」，才能夠以「399元加價購」的方式，獲得全新升級的「松露起司鍋」；5月2日至5月4日完成預購的會員，還可獨享五星級台北晶華酒店住宿券抽獎。

「松露起司鍋」今年將原本濃郁的起司醬，全面升級為「松露起司鍋」，增添香氣四溢的松露醬，除附上獨家塗鴉設計的經典紅白色系專用陶鍋外，同時附贈限量環保提袋。只要購買指定套餐，就能以399元加價，讓粉絲可以爽沾炸雞、蛋撻、海苔肉鬆脆雞、香酥脆薯，以及雙色轉轉QQ球等多項好料。

全台限量1萬組的「松露起司鍋 」，第一階段於5月2日至5月4日由PK雙饗卡APP會員獨家預購，取餐時間需選擇 5月5日 11點以後至5月14日，完成線上付款後便預購成功。第二階段則於5月5日起，扣除預購數量後，開放全台肯德基門市取餐及現場加價訂購，有「每日 11 點後現買現取」或「預定日期取貨」兩種方式。

不過，若第一階段線上預購即完售，便隨即終止第二階段的全台肯德基門市取餐及現場加價訂購。

今年的肯德基「我愛媽咪餐」售價650元，包括咔啦脆雞8塊、原味蛋撻禮盒一盒、一份香酥脆薯（大）、1.25公升百事可樂1瓶與雙色轉轉QQ球一份。