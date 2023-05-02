Met Gala最強話題 蕾哈娜巧化coser、卡爾愛貓多分身

2023年由紐約大都會博物館舉辦的Met Gala慈善晚宴，各家明星的穿搭創意已成為鎂光燈焦點。今年活動上，先前公布懷孕喜訊的歌手蕾哈娜（Rihanna）則與一身古馳（GUCCI）的丈夫A$AP Rocky大玩「角色扮演（cosplay）」，致敬「老佛爺」卡爾拉格斐2004年帶著香奈兒新娘謝幕的經典場面，其白色斗篷不僅滿布以30朵巨型山茶花裝飾，登上階梯後超長裙擺更顯開闊氣勢，高雅也大方。

由於今年的服裝主題是向卡爾拉格斐致敬，卡爾愛貓「邱比特」因而也成為焦點，這位「還在世」的嘉賓據說也有受邀、只是並未踏上紅毯。男星傑瑞德雷托（Jared Leto）便以巨大貓偶裝登場，不僅和場邊攝影師、粉絲熱情擊掌，更成為年度紅毯最萌造型。歌手Lil Nas X則變裝為一襲銀色服裝與高靴，從頭到腳鑲滿水晶、刺繡與珍珠，變身人形「貓男」，並成全場最強合照人氣王。

以巨大貓偶裝登場的傑瑞德雷托，甚至參考貓的藍色瞳孔畫上超濃藍色眼影、十足細心。圖／美聯社