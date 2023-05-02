Met Gala最強話題 蕾哈娜巧化coser、卡爾愛貓多分身
2023年由紐約大都會博物館舉辦的Met Gala慈善晚宴，各家明星的穿搭創意已成為鎂光燈焦點。今年活動上，先前公布懷孕喜訊的歌手蕾哈娜（Rihanna）則與一身古馳（GUCCI）的丈夫A$AP Rocky大玩「角色扮演（cosplay）」，致敬「老佛爺」卡爾拉格斐2004年帶著香奈兒新娘謝幕的經典場面，其白色斗篷不僅滿布以30朵巨型山茶花裝飾，登上階梯後超長裙擺更顯開闊氣勢，高雅也大方。
由於今年的服裝主題是向卡爾拉格斐致敬，卡爾愛貓「邱比特」因而也成為焦點，這位「還在世」的嘉賓據說也有受邀、只是並未踏上紅毯。男星傑瑞德雷托（Jared Leto）便以巨大貓偶裝登場，不僅和場邊攝影師、粉絲熱情擊掌，更成為年度紅毯最萌造型。歌手Lil Nas X則變裝為一襲銀色服裝與高靴，從頭到腳鑲滿水晶、刺繡與珍珠，變身人形「貓男」，並成全場最強合照人氣王。
男星部分，曾演出「尚氣」的劉思慕則一身Versace黑西裝搭配黑色鱷魚紋皮革手套、漆皮靴與白色高領襯衫，十足還原「老佛爺」的經典服裝元素；演員Jeremy Pope則穿Balmain的白色披風上衣與黑色高腰長褲，拖曳的超長披雙色風並有著黑白的卡爾肖像，詩意也直觀。Tiffany代言人、模特兒Alton Mason則以男兒身換上一身Karl Larerfeld的白色透明蕾絲婚紗，同時手上還有一束白色捧花，大膽突破性別界限，如果老佛爺在世，應該也會為之讚嘆、大聲喝采吧？
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