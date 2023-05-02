2023微風之夜5月12日登場 齊聚逾百件精品珠寶

2023年微風廣場年度「Breeze Night微風之夜」，將在5/12 18:00-24:00舉辦，今年引進超過百件獨家商品在當晚呈現，除了當晚限定回饋達14.5%，即日起至5/14憑微風積點禮遇會員單筆消費滿6,000元，還有機會抽30萬元機票額度「長榮航空電子交換機票」一張。

高級精品消費力持續看好，微風之夜推出的百萬精品與千萬珠寶品項超過百件以上，有CHAUMET獨家販售Joséphine系列腕表/戒指、Fred獨家Chance infinite Crazy 8高級珠寶系列等，以及Tasaki、Cartier、BOUCHERON等獨家、新品珠寶限定登場。今年Cartier Clash [Un]limited系列不只有推出珠寶外，今年更推出限量發行的表款，運用圓珠、飾釘、巴黎風格等元素，展現品牌獨樹一幟魅力，限量30支。

微風廣場七樓全新登場餐飲品牌「IVY GARDEN」，以花園風格為主題、綠意盎然的植物造景，餐廳主打利用特色食材、原創手法，結合半開放式空間營造出自然情境用餐環境。

Breeze Super推出多款限量珍稀酒款，其中限量僅一組組價格超過百萬「輕井澤36景收藏酒(29-34景)6瓶一套」，由日本浮世繪大師葛飾北齋的代表畫作，用36個不同的角度，不同節氣下的富士山為主題而成，這套畫作也成為輕井澤關廠前一年的原桶作品集，具收藏價值。

微風之夜也引進法國魚子醬品牌KAVIARI，其煙燻鮭魚將首次於台灣閃亮登場，帶來魚子醬與煙燻鮭魚的巧妙搭配；Breeze Super推出起司秘境之旅，精選法國米斯塔路羊起司、法國百里香羊起司、法國卡斯迪戎綿羊奶起司等6款優選起司。Breeze Super每年都會在微風之夜與法朋聯手推出母親節獨家限定蛋糕，今年帶來「花燦艾許奶油霜蛋糕」。

今年全館酬賓回饋滿千送百、滿萬送千，1F珠寶、手錶、Breeze Super指定商品單筆滿30,000元贈1,500元；1F國際精品、2F 奢華寢具單筆滿10,000元贈1,000元；GF、2F流行名品、服飾、飾品、B1F 保健食品、3F潮流服飾單筆滿5,000元贈500元；GF化妝品、鞋區、2F甜點、3F生活雜貨單筆滿3,000元贈300元，以及滿額加碼優惠。