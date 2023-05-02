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你的品味只有自己懂 Longchamp訂製服務全台快閃巡迴

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
從Lily Collins（右）到韓國女星金世正（左）都愛不釋手，說的就是她們在Longchamp訂製的My Pliage®系列包包！圖／Longchamp提供
從Lily Collins（右）到韓國女星金世正（左）都愛不釋手，說的就是她們在Longchamp訂製的My Pliage®系列包包！圖／Longchamp提供

現成包包總是用不順手？或是不符合你的風格與品味？沒問題，法國時尚品牌Longchamp My Pliage® 訂製服務又來了！讓消費者打造世上獨一無二的專屬包款，不論是出國旅遊或是日常配搭，都能輕鬆表達自我丰采。

從Lily Collins到韓國女星金世正都愛不釋手，說的就是她們在Longchamp訂製的My Pliage®系列包包！而台灣消費者也能跟這些名人享有同樣規格的服務，創造專屬個人特色的包款。像是Longchamp的My Pliage® Signature訂製系列，自推出以來深受各界喜愛，除了有4種摺疊包尺寸可以選擇，還能運用16種明亮繽紛色彩和符碼自由設計包身，更呼應品牌致力於環保永續的使命。

Longchamp品牌大使金世正曾以黑色My Pliage® Signature肩背包，傳遞訂製系列吸睛的個人色彩。圖／Longchamp提供
Longchamp品牌大使金世正曾以黑色My Pliage® Signature肩背包，傳遞訂製系列吸睛的個人色彩。圖／Longchamp提供

上述包款都是將回收寶特瓶製成100%環保再生尼龍材質，搭配全球皮革工作組織（LWG）認證的俄羅斯牛皮革作為提把和翻蓋。而且，Longchamp品牌大使金世正也曾以黑色皮革外套及短裙俏麗造型搭配黑色My Pliage® Signature肩背包，包款上大大的「KIM」字樣，傳遞訂製系列吸睛的個人色彩，讓所有人都能玩出屬於自我的時尚識別。

同時，Longchamp還提供了My Pliage® Club系列，運用繡上經典奔馬logo或是巴黎鐵塔；或可選擇繡上各種標語符號、金句與口頭禪。多達6種尺寸款式可供選擇，包包翻蓋亦提供燙印文字服務，化作包款的設計的一部分。在台北的民眾，即日起至台北101旗艦店即可體驗訂製服務，或在線上訂購；Longchamp並陸續於台中新光三越中港店、高雄漢神巨蛋店，以及台南新光三越西門店等地快閃巡迴。

Longchamp My Pliage® Club系列，運用繡上經典奔馬logo或是巴黎鐵塔；或可選擇繡上各種標語符號、金句與口頭禪。圖／Longchamp提供
Longchamp My Pliage® Club系列，運用繡上經典奔馬logo或是巴黎鐵塔；或可選擇繡上各種標語符號、金句與口頭禪。圖／Longchamp提供
Longchamp的My Pliage® Signature訂製系列，有4種摺疊包尺寸可以選擇，還能運用16種明亮繽紛色彩和符碼自由設計包身。圖／Longchamp提供
Longchamp的My Pliage® Signature訂製系列，有4種摺疊包尺寸可以選擇，還能運用16種明亮繽紛色彩和符碼自由設計包身。圖／Longchamp提供

品牌 出國旅遊

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