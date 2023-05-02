台北人哭哭！rim of jins海外首店現身台中 獨賣限定鏡框、彩色鏡片和飾品
台北也沒有的JINS全新店型，海外首店就選擇進駐台中！主打不只是眼鏡的「rim of jins」原本僅限定在關東地區一帶才有，提供了一般門市沒有販售的限定款鏡框、彩色鏡片，還有多元化獨家配件單品，讓消費者可依照喜好、個性，自由挑選適合自己風格的商品，享受「搭配樂趣」，為JINS全新型態門市。
JINS因應不同客群所誕生的rim of jins店型，原本只在東京、神奈川、埼玉才有，因為廣受好評，去在北海道推出二代店，今年4月更首度跨出海外，進駐台中三井LaLaport購物中心。訴求讓挑眼鏡就像逛服飾店一樣自在愉快的rim of jins台灣首店，裝潢設計完全移植北海道店的北歐簡約風格，大量運用白灰色和原木色，呈現乾淨清爽且通透的空間，店內設有多面全身鏡、長椅組合，讓顧客在鏡子前，檢視挑選的鏡框與穿搭風格是否合適。但最特別的是，除了跟JINS一樣為平價路線，rim of jins還有四款獨賣漸層彩色鏡片，配件單品則有多樣風格的造型耳環，使消費者能透過眼鏡細節差異與飾品點綴，展現出獨一無二的穿搭品味與質感。
另外rim of jins也販售眼鏡相關雜貨，結合各種文創圖案的眼鏡袋、眼鏡布、眼鏡盒、眼鏡掛鍊，可以任意組合；隨著台灣首店開幕，品牌還推出單筆消費滿3,000元，即贈原創富士山帆布袋一份，於5月15日前還加贈300元好友券一張。
而全球最大的鏡片公司法國依視路集團，則觀察到隨著現代人過分依賴手機、電腦與生活密不可分，因此用眼過度產生「微老花」現象，也不再只是50歲世代要關注的問題。於是在旗下鏡片品牌萬里路、Nikon推出多款漸進鏡片，不論在清晰度、寬廣度、以及毫無視差感的遠、中、近視覺，都能精準符合人體三大用眼特性，能輕鬆重拾原有的清晰視力。而且在6月30日前，配「萬里路®漸進鏡片」一個月內若有任何不適，只要回原驗配門市提出，即享100%舒適配戴保證。除此之外，萬里路也創新推出「Discovery 漸進體驗組」，透過3分鐘簡單快速的漸進體驗流程，讓初次配戴漸進鏡片的人也都能輕鬆適應。
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