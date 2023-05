台北人哭哭！rim of jins海外首店現身台中 獨賣限定鏡框、彩色鏡片和飾品

台北也沒有的JINS全新店型,海外首店就選擇進駐台中!主打不只是眼鏡的「rim of jins」原本僅限定在關東地區一帶才有,提供了一般門市沒有販售的限定款鏡框、彩色鏡片,還有多元化獨家配件單品,讓消費者可依照喜好、個性,自由挑選適合自己風格的商品,享受「搭配樂趣」,為JINS全新型態門市。

JINS因應不同客群所誕生的rim of jins店型,原本只在東京、神奈川、埼玉才有,因為廣受好評,去在北海道推出二代店,今年4月更首度跨出海外,進駐台中三井LaLaport購物中心。訴求讓挑眼鏡就像逛服飾店一樣自在愉快的rim of jins台灣首店,裝潢設計完全移植北海道店的北歐簡約風格,大量運用白灰色和原木色,呈現乾淨清爽且通透的空間,店內設有多面全身鏡、長椅組合,讓顧客在鏡子前,檢視挑選的鏡框與穿搭風格是否合適。但最特別的是,除了跟JINS一樣為平價路線,rim of jins還有四款獨賣漸層彩色鏡片,配件單品則有多樣風格的造型耳環,使消費者能透過眼鏡細節差異與飾品點綴,展現出獨一無二的穿搭品味與質感。

rim of jins台灣首店,裝潢設計完全移植北海道店的北歐簡約風格,大量運用白灰色和原木色,呈現乾淨清爽且通透的空間。圖/JINS提供

另外rim of jins也販售眼鏡相關雜貨,結合各種文創圖案的眼鏡袋、眼鏡布、眼鏡盒、眼鏡掛鍊,可以任意組合;隨著台灣首店開幕,品牌還推出單筆消費滿3,000元,即贈原創富士山帆布袋一份,於5月15日前還加贈300元好友券一張。

rim of jins還有多樣風格的造型耳環,使消費者能透過眼鏡細節差異與飾品點綴,展現出獨一無二的穿搭品味與質感。圖/JINS提供