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日本海藻檢出致癌物「無機砷」 越南「冷凍芋頭」鉛超標全銷毀

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
日本出口「海藻(Seaweed)」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供
日本出口「海藻(Seaweed)」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今公布最新一周邊境食品不合格清單，先前多次上榜的越南芋頭本周再度檢出重金屬鉛超標，總重虞15噸皆退運銷毀；另，日本出口「海藻(Seaweed)」檢出無機砷3.8 mg/kg，超標3倍以上。違規食品皆依規定退運或銷毀，病未流入台灣市面。

由「協農貿易行」進口的越南「冷凍芋頭(FROZEN TARO (BROKEN))」在邊境遭食藥署檢出重金屬鉛0.2 mg/kg，超出限量的0.1 mg/kg，因此總重1萬5240公斤的芋頭皆依規定退運銷毀。

來自越南的芋頭時常遭檢出違規，食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，去年8月至12月，已有3批不合格，2批農藥超標、1批重金屬違規；去年12月已針對所有越南來的芋頭提高為20%至50%加強查驗，措施維持至今年6月25日止。

針對進口業者協農貿易行，陳慶裕說，過去6個月內進口了6批，其中3批不合格，不合格率達到50%，目前已提高至百分之百逐批查驗，業者未來須連續5批合格、量體達到本次進口量的3倍以上，才會同意下降查驗強度。

由「丸屋海產有限公司」自日本進口的「海藻（Seaweed）」則是檢出無機砷3.8mg/kg，超出國內規定於藻類的無機砷限量1.0mg/kg；總重1公斤。

陳慶裕說明，丸屋海產有限公司過去6個月內共進口128批，此次是首批違規；也是日本半年內首例海藻類違規，目前依規定僅針對進口商加強抽批，提高抽驗比率到20%至50%。

本周食藥署共公布7項的邊境查驗不合格食品，其餘為泰國的「M.T.MT醃酸筍（片）」、印度的「印度馬芹籽」、印度的「印度克什米爾辣椒粉」、美國的「JC TONIC草本萃取礦物質補充液」、印度的「印度馬芹粉」分別因農藥、漂白劑、防腐劑以及重金屬違規，全數皆依規退運銷毀，未流入台灣市面。

越南出口「冷凍芋頭(FROZEN TARO (BROKEN))」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供
越南出口「冷凍芋頭(FROZEN TARO (BROKEN))」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供

印度 食藥署 越南

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