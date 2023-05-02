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府城熱門伴手禮出書 一覽台南必買名店、名師、名點

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府與台南市糕餅商業同業公會合作，集結50家具特色的糕餅伴手禮名店出版「台南有約—美食名店篇」一書。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府與台南市糕餅商業同業公會合作，集結50家具特色的糕餅伴手禮名店出版「台南有約—美食名店篇」一書。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府與台南市糕餅商業同業公會合作，集結50家具特色的糕餅伴手禮名店出版「台南有約—美食名店篇」一書，今天在安平台邦商旅發表表，由糕餅公會理事長盧禮泉贈書市長黃偉哲，希望藉由公私力一起行銷台南，推廣必買名店、名師、名點。

黃偉哲表示，台南好吃又好玩，旅宿住宿率全國第1名，許多人喜歡來台南，當然要推薦最好吃好玩的店家，讓大家玩得更盡興。他說，「台南有約—美食名店篇」是根據網友、市民的建議，由南市糕餅商業同業公會採訪50家好吃好玩、優良的店家，但台南好吃好玩的地方不止50家，難免有遺珠之憾。這50店家，是提供大家來台南開心吃喝走逛，採買品嘗的參考，行前先參考，一定能盡興而歸。

盧禮泉說，台南糕餅公會創會77週年，推出「台南有約—美食名店篇」，可透過書中QR-CODE連結所介紹的50個商家，在網路上看到專訪影片，並同步在youtube上播放；書中彙整多家台南糕餅伴手禮名店，希望協助促銷烘焙美食，讓觀光旅遊與美食烘焙產業共同繁榮興盛，也讓遊客有豐富伴手禮可選購。

觀光旅遊局代理局長林國華表示，台南被國內外遊客譽為「美食之都」，其中糕餅伴手禮更是享譽全台，「台南有約—美食名店篇」收錄台南名店的採訪及影片，方便讀者深入了解每家名店的產品特色與背後的精彩故事。

5月份的台南持續精彩，有趣的活動包括「2023台南楠西梅嶺賞螢季」（4/29-5/14）、「我挺你 超值玩翻台南」台南遊程徵件計畫（收件至5/10）、「幸福城市甜蜜旅拍 放閃照過來」(3/9-5/14)、「SPYxFAMILY 春櫻繽紛星旅程」（3/17-5/28）。

台南市糕餅公會理事長盧禮泉將「台南有約—美食名店篇」贈書市長黃偉哲。記者鄭惠仁／攝影
台南市糕餅公會理事長盧禮泉將「台南有約—美食名店篇」贈書市長黃偉哲。記者鄭惠仁／攝影

台南 美食 伴手禮

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