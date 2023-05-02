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天天都有！一蘭超佛隱藏版福利 大帶小用餐享免費兒童拉麵

聯合新聞網／ 綜合報導
一蘭拉麵深受台灣人喜愛。 聯合報系資料照／記者陳睿中攝影
一蘭拉麵深受台灣人喜愛。 聯合報系資料照／記者陳睿中攝影

來自日本的一蘭拉麵深受國人喜愛，來台展店多年仍不減人氣。近來有一位日本爸爸發現一蘭有個超貼心的隱藏版服務，原來大人帶小孩入店用餐，小朋友可以享用免費的兒童版拉麵，讓他直呼簡直像可以正大光明鑽漏洞，而這項福利台灣分店也適用。

這名日本爸爸日前在推特分享一蘭拉麵這項服務，只要下載官方APP、註冊會員，每天都可以收到5張兒童拉麵的招待券，亦即大人帶小學6年級以下的小孩入店（不限親子），只需要消費1碗拉麵，就能兌換免費兒童拉麵，1名兒童限定1碗，1天最多可以換到5碗。他還戲稱，這項如同漏洞般的福利，讓大人一口氣帶5個小孩占據店內也不成問題。

這篇貼文被旅日作家「魚漿夫婦」轉發到臉書粉專上，引起不少台灣網友討論，很多人看了才知道原來台灣一蘭也有這項服務。不過台灣的規定跟日本有部分差異，每日送的招待券是2張，兒童則限定是12歲以下。有兌換經驗的網友分享，兒童拉麵比較小碗，但有附一片叉燒，而且也可以付費加麵，只是湯比較少，要記得多留點來拌麵。

事實上，一蘭提供免費兒童拉麵已久，原本是僅限6歲前的兒童享用，去年4月才開放到12歲。一蘭表示，兒童版的分量為正常版豚骨拉麵的一半，而且備有注音版點餐紙，讓兒童也能自己決定喜愛的拉麵口味，並提醒使用招待券的小朋友需要出示生日證明。

只要下載一蘭的APP註冊會員，每天都會收到2張免費的兒童拉麵招待券。 圖擷自一蘭拉麵官方APP
只要下載一蘭的APP註冊會員，每天都會收到2張免費的兒童拉麵招待券。 圖擷自一蘭拉麵官方APP

一蘭 拉麵 親子

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