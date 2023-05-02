2023 Met Gala／「星期三」Jenna Ortega、JLO珍妮佛羅培茲現身紅毯 辣秀美腿與東西半球穿出高級感！

有著「時尚奧斯卡」封號的大都會藝術博物館慈善晚宴（MET GALA）依舊在眾人關注下展開，不少知名設計師、名人、模特兒、運動明星都受到邀請。特別的是今年為致敬已故設計師Karl Lagerfeld當作主題，因此除了身穿他曾操刀設計的Chanel、Chole或是Fendi等骨董裝現身之外，包括了「星期三」Jenna Ortega、艾蜜莉布朗（Emily Blunt）等人都以黑、白色系造型出席，展現高級感。

傳奇設計師Karl Lagerfeld（老佛爺）在2019年辭世，他長達70年的傳奇生涯，影響了整個世代的服裝美學。因此在今年的大都會藝術博物館慈善晚宴（MET GALA）就以「Karl Lagerfeld: A Line of Beauty」為主題舉辦展覽，並向其致敬。由於Karl Lagerfeld鍾愛黑、白色系穿搭，因此出席慈善晚宴的名人們莫不以此為靈感，妝點自己的紅毯穿搭。像是因為影集「星期三」爆紅的Jenna Ortega就身穿設計師Thom Browne特別量身打造，帶有一絲學院風格的露腿套裝，除了性感的馬甲式內搭，還點綴了珍珠、蝴蝶結，以及仿製Chanel的山茶花珠飾，來呼應晚宴主題。而英國女星艾蜜莉布朗則是Michael Kors Collection特製的紅毯裝，以白色蕾絲上衣搭配了黑色亮片曳尾長褲，領口也不忘了點綴蝴蝶結與山茶花。

英國女星艾蜜莉布朗身穿Michael Kors Collection特製紅毯裝，現身大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／摘自Michael Kors facebook

而超模劉雯的抹胸式禮服則是出自設計師Tory Bruch之手，黑色裙擺下，藏有裝飾在烏干紗上的白色立體山茶花，同樣是向Karl Lagerfeld招牌設計元素致意。Vanessa Hudgen帶有氣勢的黑、白圍裹式造型，同樣是Michael Kors Collection客製款；讓辣模Emily Ratajkowski雙峰呼之欲出的粉膚色洋裝，點綴了珍珠與衍縫設計，則是Tory Bruch的手筆。「不性感毋寧死」的JLO珍妮佛洛培茲則是選穿Ralph Lauren為她量身訂製，以天鵝絨為素材繞脖式上衣，結合粉色緞面長裙，辣秀東、西半球的同時，依舊保有高級感。

Vanessa Hudgen現身大都會藝術博物館慈善晚宴，黑、白圍裹式造型為Michael Kors Collection客製款。圖／摘自Michael Kors facebook

超模劉雯穿Tory Bruch抹胸式禮服，出席大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／摘自The Met Gala instagram

Jenna Ortega身穿設計師Thom Browne特別打造學院風格露腿套裝，出席大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／摘自The Met Gala instagram

JLO珍妮佛羅培茲選穿Ralph Lauren為她量身訂製的服裝，出席大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／摘自JLO instagram