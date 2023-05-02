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2023 Met Gala／「星期三」Jenna Ortega、JLO珍妮佛羅培茲現身紅毯 辣秀美腿與東西半球穿出高級感！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
「星期三」Jenna Ortega（左）與JLO珍妮佛羅培茲（右）分別以不同風格現身大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／摘自instagram
「星期三」Jenna Ortega（左）與JLO珍妮佛羅培茲（右）分別以不同風格現身大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／摘自instagram

有著「時尚奧斯卡」封號的大都會藝術博物館慈善晚宴（MET GALA）依舊在眾人關注下展開，不少知名設計師、名人、模特兒、運動明星都受到邀請。特別的是今年為致敬已故設計師Karl Lagerfeld當作主題，因此除了身穿他曾操刀設計的Chanel、Chole或是Fendi等骨董裝現身之外，包括了「星期三」Jenna Ortega、艾蜜莉布朗（Emily Blunt）等人都以黑、白色系造型出席，展現高級感。

傳奇設計師Karl Lagerfeld（老佛爺）在2019年辭世，他長達70年的傳奇生涯，影響了整個世代的服裝美學。因此在今年的大都會藝術博物館慈善晚宴（MET GALA）就以「Karl Lagerfeld: A Line of Beauty」為主題舉辦展覽，並向其致敬。由於Karl Lagerfeld鍾愛黑、白色系穿搭，因此出席慈善晚宴的名人們莫不以此為靈感，妝點自己的紅毯穿搭。像是因為影集「星期三」爆紅的Jenna Ortega就身穿設計師Thom Browne特別量身打造，帶有一絲學院風格的露腿套裝，除了性感的馬甲式內搭，還點綴了珍珠、蝴蝶結，以及仿製Chanel的山茶花珠飾，來呼應晚宴主題。而英國女星艾蜜莉布朗則是Michael Kors Collection特製的紅毯裝，以白色蕾絲上衣搭配了黑色亮片曳尾長褲，領口也不忘了點綴蝴蝶結與山茶花。

英國女星艾蜜莉布朗身穿Michael Kors Collection特製紅毯裝，現身大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／摘自Michael Kors facebook
英國女星艾蜜莉布朗身穿Michael Kors Collection特製紅毯裝，現身大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／摘自Michael Kors facebook

而超模劉雯的抹胸式禮服則是出自設計師Tory Bruch之手，黑色裙擺下，藏有裝飾在烏干紗上的白色立體山茶花，同樣是向Karl Lagerfeld招牌設計元素致意。Vanessa Hudgen帶有氣勢的黑、白圍裹式造型，同樣是Michael Kors Collection客製款；讓辣模Emily Ratajkowski雙峰呼之欲出的粉膚色洋裝，點綴了珍珠與衍縫設計，則是Tory Bruch的手筆。「不性感毋寧死」的JLO珍妮佛洛培茲則是選穿Ralph Lauren為她量身訂製，以天鵝絨為素材繞脖式上衣，結合粉色緞面長裙，辣秀東、西半球的同時，依舊保有高級感。

Vanessa Hudgen現身大都會藝術博物館慈善晚宴，黑、白圍裹式造型為Michael Kors Collection客製款。圖／摘自Michael Kors facebook
Vanessa Hudgen現身大都會藝術博物館慈善晚宴，黑、白圍裹式造型為Michael Kors Collection客製款。圖／摘自Michael Kors facebook

超模劉雯穿Tory Bruch抹胸式禮服，出席大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／摘自The Met Gala instagram
超模劉雯穿Tory Bruch抹胸式禮服，出席大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／摘自The Met Gala instagram

Jenna Ortega身穿設計師Thom Browne特別打造學院風格露腿套裝，出席大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／摘自The Met Gala instagram
Jenna Ortega身穿設計師Thom Browne特別打造學院風格露腿套裝，出席大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／摘自The Met Gala instagram

JLO珍妮佛羅培茲選穿Ralph Lauren為她量身訂製的服裝，出席大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／摘自JLO instagram
JLO珍妮佛羅培茲選穿Ralph Lauren為她量身訂製的服裝，出席大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／摘自JLO instagram

辣模Emily Ratajkowski穿Tory Bruch粉膚色洋裝，出席大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／摘自The Met Gala instagram
辣模Emily Ratajkowski穿Tory Bruch粉膚色洋裝，出席大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／摘自The Met Gala instagram

Karl Lagerfeld 博物館 奧斯卡 香奈兒 FENDI 珍妮佛洛佩茲

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