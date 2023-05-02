消暑飲品出列！7-ELEVEN限時7天CITY系列水果風味飲品買6送3 獨家推韓國玉米鬚茶加購價29元

隨著氣溫飆高，超商消暑飲品需求也越來越強烈，抓緊民眾喜愛清爽、酸甜開胃的健康新潮流，7-ELEVEN國際精品貨架今夏引進旅韓必喝的超人氣飲品「韓國熊津玉米鬚茶」，嚴選珍貴在地玉米鬚萃取，無糖低熱量、口感清爽順口，5月3日至5月16日會員櫃台當筆優惠加購價只要29元，肯定再掀起今夏涼飲新風潮。

喜愛現煮飲品的民眾，CITY系列水果風味咖啡、飲品也推限時優惠，5月3日起至5月9日止，OPEN POINT行動隨時取推CITY CAFE、現萃茶指定商品買6送3優惠，蜂蜜美式、西西里風檸檬系列咖啡、香鑽水果茶、一顆檸檬青茶/紅茶酸甜風味正適合春夏飲用。另外，5月5日起至5月7日止門市另推CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡、完熟蘋果氣泡咖啡、完熟蘋果咖啡任選2杯99元。

7-ELEVEN自5月3日至5月16日另外展開「水果大賞」主題活動，除了當季盛產的在地水果外，也依不同產季引進世界各地新鮮水果，活動期間指定切片水果、甜點可享任選第2件8折優惠，包含正值盛產的金鑽鳳梨、愛文芒果、西瓜、美濃木瓜等香甜多汁在地水果，與消費者一起挺在地農友。

不僅如此，7-ELEVEN於辦公商圈、住宅區等14間門市引進的「果汁BAR」，販售超商獨家開發的果汁、果昔等新鮮現打飲品，並與聖德科斯合作引進現打飲品綠拿鐵、優格飲，而為方便調理，已預將新鮮水果鮮切裝袋後再配送至各店，店員僅需加入牛奶或優格即可一鍵完成。特別推薦使用盛產美濃木瓜調製的「木瓜牛奶」另外， 7-ELEVEN全台門市冷藏飲品專區同步推出綠暢活100%蔬果汁、橘元氣100%蔬果汁，採用HPP冷高壓保鮮技術，隨時都能喝到新鮮就像現打的元氣美味。