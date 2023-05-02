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影／淨零建築新契機 環團籲屋頂光電要入法

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
全球碳排放量約 40%自建築建築轉型刻不容緩，立法院在審議《再生能源發展條例》修正草案在即，地球公民基金會及台灣綠領協會、綠色公民行動、主婦聯盟等環保團體，加上社區管委會代表，上午在台北市信義新城社區頂樓召開「都市的電都市發，屋頂光電要入法」記者會，疾呼屋頂光電要入法。記者林俊良／攝影
全球碳排放量約 40%自建築建築轉型刻不容緩，立法院在審議《再生能源發展條例》修正草案在即，地球公民基金會及台灣綠領協會、綠色公民行動、主婦聯盟等環保團體，加上社區管委會代表，上午在台北市信義新城社區頂樓召開「都市的電都市發，屋頂光電要入法」記者會，疾呼屋頂光電要入法。記者林俊良／攝影

全球碳排放量約 40%自建築建築轉型刻不容緩，立法院在審議《再生能源發展條例》修正草案在即，地球公民基金會及台灣綠領協會、綠色公民行動、主婦聯盟等環保團體，加上社區管委會代表，上午在台北市信義新城社區頂樓召開「都市的電都市發，屋頂光電要入法」記者會，疾呼屋頂光電要入法。

位在大安區的信義新城，是台灣最早推動，再生能源的社區之一。屋頂上的太陽能板，總共有將近300坪的面積，信義新城管委會總幹事林振表示，為了解決頂樓漏水與熱問題，社區管委會推動屋頂設置太陽能板。裝設後，不僅省去修繕屋頂漏水的工程費用，年發電量約達14萬度每年約可帶100多萬元的電收入回饋社區使用，絕對沒有外界流傳的「北部日照較短,不適合光電」的疑慮。

台灣綠領協會理事長陳重仁進一步說明，建築物裝設光電系統進入法規，不但代表建築物必須負擔起自用能源一部份的責任，也是建築產業創新淨零的契機，透過建築整合式光電系統的應用，讓太能光電板融入建築外牆系統或屋頂造型，可達到整合建築物整體造型的效果，兼顧美觀與創能，進一步結合儲能系統，以及智慧建築物的能源管理，加速達到「淨零建築」，還能增加綠色工作職缺，提高就業機會，促進我國綠能建築產業的軟實力與競爭力。

信義新城是台灣最早推動，再生能源的社區之一。屋頂上的太陽能板，總共有將近300坪的面積，信義新城管委會總幹事林振表示，為了解決頂樓漏水與熱問題，社區管委會推動屋頂設置太陽能板。裝設後，不僅省去修繕屋頂漏水的工程費用，年發電量約達14萬度每年約可帶100多萬元的電收入回饋社區使用。記者林俊良／攝影
信義新城是台灣最早推動，再生能源的社區之一。屋頂上的太陽能板，總共有將近300坪的面積，信義新城管委會總幹事林振表示，為了解決頂樓漏水與熱問題，社區管委會推動屋頂設置太陽能板。裝設後，不僅省去修繕屋頂漏水的工程費用，年發電量約達14萬度每年約可帶100多萬元的電收入回饋社區使用。記者林俊良／攝影
全球碳排放量約 40%自建築建築轉型刻不容緩，立法院在審議《再生能源發展條例》修正草案在即，環團上午在台北市信義新城社區頂樓召開「都市的電都市發，屋頂光電要入法」記者會，疾呼屋頂光電要入法。記者林俊良／攝影
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建築 再生能源 漏水

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