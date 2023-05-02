在家享受名店級美味！全家首款厚片吐司登場 搭蒸氣烤麵包機組合價6.2折

看準近年生吐司、抹醬厚片專賣店掀起的吐司風潮，全家不僅於2017年推出自有烘焙品牌「匠土司」，不僅具有Clean Label潔淨標章認證，現在更領先同業推出「厚切醇乳香土司」家庭號，以便利商店首見的「厚片土司」規格搶攻市場，每袋共4片，售價58元，媲美高檔土司專賣店的規格卻擁有超親民價格。5月3日起至5月30日期間，凡購買匠土司系列商品（含兩片裝、家庭號），還可參與「全家」APP集章趣活動，集滿指定章數可限量兌換厚切醇乳香土司10元折價券或免費兌換綿柔鮮奶土司、醇乳香土司等好禮3選1。

全家匠土司「厚切醇乳香土司」主打每片2.8公分厚切口感，直接吃即可感受Q彈軟綿口感，烘烤後更顯外酥內軟，無論抹醬、夾餡都合適，媲美高級土司專賣店風味。5月3日至5月16日期間，凡購買匠土司家庭號全系列商品，搭配鮮乳坊桂芳鮮乳（936ML）即享129元專屬優惠價。全家APP「全+1商城」更推出獨家優惠組合，活動期間凡購買BALMUDA The Toaster蒸氣烤麵包機，搭購醇乳香土司20包，即享6,990元獨家優惠價，相當於6.2折，在家就能輕鬆享受名店級現烤美味。