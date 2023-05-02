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在家享受名店級美味！全家首款厚片吐司登場 搭蒸氣烤麵包機組合價6.2折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
為滿足消費者隨時手作自己的網美級抹醬厚片，全家APP「全+1商城」推出「醇乳香土司20包+百慕達蒸氣烤箱」獨家優惠組合，只要6,990元，相當於6.2折。圖／全家便利商店提供
為滿足消費者隨時手作自己的網美級抹醬厚片，全家APP「全+1商城」推出「醇乳香土司20包+百慕達蒸氣烤箱」獨家優惠組合，只要6,990元，相當於6.2折。圖／全家便利商店提供

看準近年生吐司、抹醬厚片專賣店掀起的吐司風潮，全家不僅於2017年推出自有烘焙品牌「匠土司」，不僅具有Clean Label潔淨標章認證，現在更領先同業推出「厚切醇乳香土司」家庭號，以便利商店首見的「厚片土司」規格搶攻市場，每袋共4片，售價58元，媲美高檔土司專賣店的規格卻擁有超親民價格。5月3日起至5月30日期間，凡購買匠土司系列商品（含兩片裝、家庭號），還可參與「全家」APP集章趣活動，集滿指定章數可限量兌換厚切醇乳香土司10元折價券或免費兌換綿柔鮮奶土司、醇乳香土司等好禮3選1。

全家匠土司「厚切醇乳香土司」主打每片2.8公分厚切口感，直接吃即可感受Q彈軟綿口感，烘烤後更顯外酥內軟，無論抹醬、夾餡都合適，媲美高級土司專賣店風味。5月3日至5月16日期間，凡購買匠土司家庭號全系列商品，搭配鮮乳坊桂芳鮮乳（936ML）即享129元專屬優惠價。全家APP「全+1商城」更推出獨家優惠組合，活動期間凡購買BALMUDA The Toaster蒸氣烤麵包機，搭購醇乳香土司20包，即享6,990元獨家優惠價，相當於6.2折，在家就能輕鬆享受名店級現烤美味。

另外，全家更推出2款玫瑰莓果系列烘焙新品，「玫瑰莓果滿餡麵包」以台灣在地埔里鮮採的玫瑰花瓣入料，調製出高雅粉嫩的色調，內餡更選用野生小野莓、蔓越莓等製成莓果醬，入口感受酸甜滋味與淡雅玫瑰花香；「玫瑰美莓鬆餅」鬆餅皮夾入玫瑰花瓣果醬，帶有淡淡玫瑰香與酸甜滋味，2款售價均39元，搭配指定飲品更可享59元餐促優惠。

看準厚片土司風潮，全家推出「厚切醇乳香土司」家庭號，每片厚度達2.8公分，每袋共4片，售價58元。圖／全家便利商店提供
看準厚片土司風潮，全家推出「厚切醇乳香土司」家庭號，每片厚度達2.8公分，每袋共4片，售價58元。圖／全家便利商店提供
全家推出粉嫩的玫瑰莓果風味烘焙新品「玫瑰莓果滿餡麵包」與「玫瑰美莓鬆餅」，以埔里鮮採玫瑰花瓣製成果醬入料，入口可感受馥郁花香及酸甜滋味。圖／全家便利商店提供
全家推出粉嫩的玫瑰莓果風味烘焙新品「玫瑰莓果滿餡麵包」與「玫瑰美莓鬆餅」，以埔里鮮採玫瑰花瓣製成果醬入料，入口可感受馥郁花香及酸甜滋味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店搶攻「白金商機」，5月3日起推出超商第一款「厚切醇乳香土司」家庭號，每片土司厚度達2.8公分。圖／全家便利商店提供
全家便利商店搶攻「白金商機」，5月3日起推出超商第一款「厚切醇乳香土司」家庭號，每片土司厚度達2.8公分。圖／全家便利商店提供

烘焙 麵包 埔里

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