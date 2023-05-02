新北年度河濱蝶戀季6日登場 日觀地景、夜賞光雕

新北一年一度「新北河濱蝶戀季」今年以「盛夏光蝶」為主題，並於5月6日開跑，讓民眾不只能在都市中賞蝶，還能體驗地景藝術及夜間光雕；開展當日還有音樂會、嘉年華等主題活動。

高灘處長張修銘說明，今年策展主軸為「盛夏光蝶」，由「蝴蝶女神」及「生命啟與源」貫穿展區，打造多種情境演繹生命的流轉與循環，包含蝴蝶生長四部曲、象徵旺盛生命力的生命之樹、代表多種樣貌的生命之愛，並以生命之源作結。

張修銘提到，展覽搭配互動體驗與燈光特效，以七彩絢爛的色燈及閃動的跳燈，營造流動的空間感與生生不息的活力，讓民眾來到蝴蝶公園不只賞景，也帶大家探討與體驗生命的意義。活動寓教於樂，將邀請孩童們藝術共創，創作並展出生命之樹的彩蛋，每顆彩蛋都獨具特色。

張修銘表示，展覽開展日現場從下午3時至晚上7時有蝴蝶戀真情音樂會、蝶戀美食嘉年華、我愛媽咪親子彩繪、喝胖卡咖啡賞美景、滑稽小丑與你互動、活力媽咪闖關送好禮等六大主題活動歡慶，並還準備了限量500份神秘小禮物，提前慶祝母親節的到來。