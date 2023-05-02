身份證有4、2、8注意！勺日咖啡大直忠泰店 開幕享優惠

勺日咖啡廳第一間百貨商場店新開幕，位於大直NOKE忠泰樂生活的首間分店將販售由台北不只是花店的Museum of Flowers打造的勺日限定色奶茶款穿搭花袋，同時與日作空間以引進戶外陽光的「清透美學」鋪陳出美好新氛圍。即日起至5/31加碼推出身份證對對樂活動，凡身份證末三碼含勺日生日密碼「4、2、8」之中任一碼者，即享單人消費滿280元再打9折。

延續台北東區本店的木質調與奶茶色寬闊風格，勺日忠泰樂生活店從大桌距轉化為留白的生活美學，除了櫃體多有「被挖了一勺」的流線設計，極簡燈具以最細的線條表達，不干擾二層樓挑空空間引入的自然光，白天和煦陽光灑落，晚上能盡收窗外夜景。

除了空間有了新變化，座落期間的仿真植栽也帶有奇幻色彩，一伸手可以摘到繫有小蝴蝶結的檸檬，腳邊還可能有一落水生蘆葦，隱喻著勺日團隊對永續理念的關注。最吸睛的打卡區是大面積紅土色座位、以及候位區的檸檬樹。

搭配品牌邁入第三年，廚房與甜點師費時半年調整菜單，推出「all day high tea」晚餐（下午茶感的晚餐）菜單，其中「雲飄飄韓式辣拌菜佐雞胸可頌鬆餅」與美式起士肉醬、義式青醬牛肚等，都是團隊指定推薦款，全新晚餐菜單也將於6月1日在雙店正式登場。