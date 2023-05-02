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有注音鍵盤！Logitech推全新iPad配件 限時3天6.3折起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Logitech全新iPad鍵盤配件邊框貼心設計有磁性閂鎖可固定iPad並存放Crayon iPad數位筆。記者黃筱晴／攝影
Logitech全新iPad鍵盤配件邊框貼心設計有磁性閂鎖可固定iPad並存放Crayon iPad數位筆。記者黃筱晴／攝影

台中三井LaLaport試營運開跑，Logitech也宣布首間完整整合旗下產品的「雲周邊」品牌概念店也插旗進駐，以包括Logitech個人協作解決方案、Logitech G電競創作與Logitech for Business商務協作等全系列產品，完整展現Logitech雲周邊全產品樣貌，店中還有特別設計開放中島空間，提供商務協作解決方案，融合生活使用情境，提供消費者嶄新的體驗與服務。即日起至5月21日，線上線下同步推出消費滿2,000元並至指定頁面登錄發票，即送300元Uber Eats現金抵用券，滿6,000元送限量A10電競耳機麥克風V2。實體通路限定，購買指定組合商品送郵政禮券，再享限量滿3,000元折200元。

而看準台灣眾多iPad使用者的需求，Logitech也宣布推出更多附有注音鍵盤的全新iPad配件，包含「Combo Touch鍵盤保護套—iPad第10代專用｣、｢Combo Touch鍵盤保護套—iPad Air 4-5代專用｣、｢Slim Folio輕薄鍵盤保護套—iPad第10代專用｣，還有升級版更方便使用的｢Crayon iPad數位筆-Type-C｣，適用機種更多、更輕薄耐髒、快捷鍵更貼心設計。不管是需要有效整理筆記的學生、隨時用圖像或文字記錄靈感的創作者、工具不離身的行動辦公族，用iPad盡享休閒娛樂的果粉，都能找到最適合的iPad配件。Logitech全新iPad配件5月9日中午12點起官網搶先開賣，限時3天獨家優惠6.3折起，買指定Combo Touch鍵盤保護套再送Crayon iPad數位筆，首波開賣折扣肯定最大，想入手千萬別錯過。

個人協作解決方案「美型時尚系列」多款潮流配色鍵鼠組，提供高顏值又好用的配備妝點辦公桌。圖／Logitech提供
個人協作解決方案「美型時尚系列」多款潮流配色鍵鼠組，提供高顏值又好用的配備妝點辦公桌。圖／Logitech提供
首度加入品牌概念店內的Logitech for Business商務協作解決方案系列，展示為大中小會議室量身打造的視訊設備。圖／Logitech提供
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Combo Touch鍵盤保護套（左）與Slim Folio輕薄鍵盤保護套（右）新品，讓使用者可依照對觸控板、鍵盤的使用需求選購。記者黃筱晴／攝影
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Crayon iPad數位筆Type-C採用更便捷的Type-C充電、更貼心的電池用量提示，還有滑動開關按鈕設計更直覺。記者黃筱晴／攝影
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Logi Store台中LaLaport北館品牌概念店試營運開跑，33坪大空間完整展示品牌全系列商品。圖／Logitech提供
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