Joe是要征服粉絲的味蕾！5大人氣YouTuber超商聯名、10款爆紅美食揭曉　

創作者變身超商美食達人！

現今除了電視上的藝人成為鎂光燈焦點，自媒體時代的來臨也讓YouTube創作者從世界各個角落崛起，每位YouTuber發揮自己的長才，透過影片作為媒介，將不同議題發散到網路，在人手一機下影響力更是無遠弗屆。

有些YouTuber不侷限自己的領域，加上熱愛品嚐美食，不僅推廣個人品牌，還與超商聯名推出一系列限定商品，成為網路上熱議話題之餘，更是吸引大批消費者熱烈搶購！

想知道有哪些YouTuber推出人氣聯名超商美食嗎？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，馬上帶你來看5大聯名超商人氣YouTuber、10款爆紅YouTuber超商聯名美食有哪些！

image source:翻攝FB／韓勾ㄟ金針菇

5大聯名超商人氣YouTuber

No.1 滴妹

YouTuber滴妹在日常生活影片中常常透露自己喜歡喝全糖的珍珠奶茶，2020年5月擁有百萬訂閱的她更是宣佈創立個人手搖品牌「再睡五分鐘」，除了招牌樹懶LOGO讓人印象深刻，許多粉絲也甘願排隊等待，只為了享用好喝的手搖飲品，消費者口碑也讓滴妹穩站手搖飲界地位。

2021年起滴妹特別與全家聯名推出蜜香歐蕾、日安紅濃茶焦糖布丁、棉被午茉綠脆皮泡芙、柚現柳丁綠、酷繽沙、霜淇淋等多種品項，受到眾多網友好評，「我超愛冰皮蛋糕，這種QQ涼涼的麻糬皮完全對我的胃，今天晚上買了一顆當飯後甜點整個愛上」、「日光烏龍歐蕾超愛它的甜度，完全剛剛好，是茶味淡淡的那種清新口感，推薦不愛喝太甜的朋友試試看」、「滴妹的冰淇淋，是網紅跟全家聯名唯一清流」。

延伸閱讀：愛莉莎莎、熊仔還是阿部瑪利亞？十大網紅、藝人開線上課 你買單嗎？

image source:翻攝FB／滴妹 Crown

No.2 古娃娃

有「便利商店女神」之稱的YouTuber古娃娃，每次在頻道裡開箱超商美食都能引發觀眾迴響，古娃娃除了經營頻道外，也創立WA!COOKIES和WA!BAKERY兩個品牌，販售曲奇餅乾、吐司、棍棍等組合，其中WA!COOKIES推出5款口味雪糕，不只夾層內餡豐富，還特別挑選奶蓋添加口感層次，在全家、大賣場通路都能購買。

此外，古娃娃與全家攜手祭出眾多聯名商品，像是伯爵可可舒芙蕾布丁、泰奶起司塔、紅玉奶蓋巴斯克、海鹽焦糖泡芙蛋糕、霜淇淋等甜點，都讓網友們為之瘋狂，「巴斯克超級好吃的」、「玫瑰口味霜淇淋讚死，好希望古娃娃的冰棒也可以出玫瑰口味的」、「第二彈目前吃過巴斯克跟冰淇淋真的不錯」。

延伸閱讀：神回顧／2022年20大YouTuber排行出爐！他比九天玄女阿翰還要紅

image source:翻攝IG／wawawaku

No.3 Joeman

YouTuber「Joeman」以3C產品開箱評測起家，後來在《Joe是要對決》、《Joe是要看房》等主題做出口碑，受到許多觀眾喜愛，頻道累積至今已創下逾250萬人訂閱。今年他也特別與7-11聯名推出7款美食，包含奢華海鮮飯糰、照燒雞拌飯飯糰、8倍歐姆蛋蛋包飯、咖哩雞排烏龍麵、醬燒雞蛋三明治、抹茶拿鐵及草莓泡芙。

不過首次與超商聯名的Joeman因為商品價格偏高、圖文不符等因素受到外界關注，Joeman事後也拍影片做澄清，不少粉絲也大力相挺，「我兩種飯糰口味都很喜歡也回購3次了」、「我吃過很多品項都覺得很不錯吃，甚至有些網友不看好的草莓大福也讓我回購很多次」、「草莓大福的外皮很綿Q，雖然裡面的卡士達醬沒有那麼滑順有點影響口感，但還是挺好吃的～至於一整顆草莓跟草莓醬都不錯」。

延伸閱讀：竟然都出自「大學生了沒」？二十大節目班底 第一名人氣超高！

No.4 韓勾ㄟ金針菇

「大家好～我是韓勾ㄟ金針菇！」在鏡頭前總是朝氣滿滿的金針菇，從南韓來到台灣唸書後，開始用影像紀錄與家人相處的時光，甚至將台灣美食介紹給更多人認識，不僅成功突破百萬訂閱，在台灣也累積超高人氣。近年她也推出個人美食品牌「金家ㄟ」，除了販售小菜組合，與全家更是數度合作，推出大飯糰、韓式BBQ烤肉三明治、韓式牛肉拌飯、柚子金萱茶酷繽沙等美食，吸引粉絲掃貨搶購。

網友對於金針菇聯名美食也留下不錯的評價，「之前就會買金家ㄟ大飯糰，然後直接把飯糰倒在碗裡，再把海苔剪碎，再加金家ㄟ泡菜拌在一起當韓式拌飯吃」、「吃過的都很好吃，很適合台灣人口味」、「今天已經吃到飯卷了，麻油的香味、小黃瓜的味道真的很好吃」、「牛肉飯卷昨天吃有驚艷到」。

延伸閱讀：看得你口水直流！日、韓籍20大介紹台灣美食YouTuber來了

No.5 千千

美食水水千千為台泰混血YouTuber，曾經在日本《火力全開大胃王》節目擔任台灣隊長，於2017年參加日本蕎麥麵全國大賽一舉奪得亞軍。原本是護理師的千千，後來轉跑道成為YouTube創作者，2018年千千也正式成立公司並自創品牌「『水喔』千拌麵」，近年則攜手全家推出泰式辣炒豬肉飯、泰式蛤蜊酸辣寬粉、麻辣豬皮、水煎包、香蘭椰風泡芙蛋糕等美食，讓消費者走到全家就就能品嚐泰式料理。

Dcard網友也特別針對千千聯名全家商品進行點評，「豬皮肥肉控或喜麻辣者值得一試，醬汁完全是麻辣鍋本人，豬皮入味+軟嫩卻不失口感，跟朋友喝酒，我願意去全家買它來配」、「水煎包拿去氣炸超好吃」、「推推豬皮，昨天買來配白飯，超下飯」、「泰式蛤蜊酸辣寬粉真的有泰耶，湯頭喝起來認真有辣！！而且吃得到泰式料理的香氣」。

延伸閱讀：夏天就是要喝手搖飲！10大明星網紅開的飲料店

10款爆紅YouTuber超商聯名美食

No.1 Joeman「8倍歐姆蛋蛋包飯」

Joeman今年2月與7-11聯名「Joe式」系列美食，並推出「8倍歐姆蛋蛋包飯」，卻有消費者質疑到底有沒有放4顆蛋，對此Joeman也出面解釋，的確有用到4顆蛋液，產品也有送SGS第三方認證，「料理過程中，生食煮成熟食，會有部分的蛋白質流失」，不過有營養師出面回應，「應是因為『耗損』或是食物在『大量製備』時會有『誤差』，不是因為『加熱蛋白質流失』」。

儘管蛋包飯含蛋量陷入爭議，仍然有許多網友願意買單，「很難能在超商便當中看到這麼滿的蛋量，不是薄薄的灑上一層，是有一點厚度的蛋皮」、「茄汁味很濃很不錯，飯跟蛋份量也很多，小壞處是怕容易膩口」、「不會像外面一些蛋包飯蕃茄味過重導致整個吃起來酸溜溜，底部的火腿炒飯蠻香的」。

延伸閱讀：久坐便秘、失眠憂鬱！上班族看不見的10大健康問題 一招啟動身體「代謝密碼」

No.2 滴妹「棉被厚奶蓋霜淇淋」

許多人都喜歡到全家便利商店品嚐季節限定冰淇淋，滴妹與全家聯名更是特別加入霜淇淋品項，包含午茉綠霜淇淋、日安紅濃茶歐蕾霜淇淋、焙茶霜淇淋等口味，讓消費者除了能夠喝到手搖飲之外，也能吃到不同層次與口感的冰淇淋，其中「棉被厚奶蓋霜淇淋」受到眾多饕客喜愛，雙孔機器門市還能搭配其他口味享用。

網友對於棉被厚奶蓋也給予極高讚賞，「它比一般鮮奶口味多出一點鹹韻」、「吃過焙茶／金萱+奶蓋後，覺得這次茶口味還好，而奶蓋像牛奶口味+一點點鹹味還不錯，後來直接點了整支奶蓋」、「我覺得明顯比較香，奶味比較濃」、「沒喝過再睡五分鐘，但對霜淇淋的口味很有興趣」、「喜歡他們的棉被，也喜歡棉被午茉綠，兩個都要吃」。

延伸閱讀：泡麵、鹹酥雞、串燒香噴噴！台人最愛100元美味實惠宵夜Top 10

No.3 Joeman「草莓大福」

如果你也對甜點欲罷不能，不妨來試試看Joeman與7-11聯名推出的「草莓大福」！Joeman與女友妮婭在YouTube開箱時特別介紹草莓大福，Joeman也強調自己怕酸，所以這次研發的版本會做成莓果Q凍，雖然沒有整顆草莓，但吃起來比較不會酸，裡面也額外添加卡士達醬，讓整體口感更為軟Q。

雖然有網友指出草莓大福的本體應該還是要有草莓，不過部分消費者對於草莓大福還是給予認可，「草莓大福雖然沒有整粒草莓，可是卡士達醬超好吃，而且它的外皮不是傳統糯米麻糬那種，它是很Q彈的口感」、「皮很軟Q、很有嚼勁」、「卡士達醬跟草莓醬內餡味道還不錯，但就是皮有點太厚了～」。



延伸閱讀：10大人氣台式火鍋出爐 第一名「台味十足」鍋迷不能錯過！

No.4 這群人TGOP「大冰奶」

由台灣專業戲劇科班畢業學生組成的團體型YouTuber「這群人TGOP」，因為拍攝《超瞎翻唱》、《經典語錄系列》為人知曉，突破百萬訂閱的他們不僅在去（2022）年推出單曲〈大冰奶〉，愛喝奶茶的團員們也正式和全家聯名「大冰奶」和「淡定紅茶」利樂包飲品，其中大冰奶標榜嚴選斯里蘭卡紅茶融合50％以上香醇牛乳進行調配，成為網友熱議YouTuber聯名商品之一。

這群人的大冰奶在全家正式上市後，有網友也立馬進行評價，「奶香味比較淡些，衝著包裝是可以嚐鮮看看的～」、「大冰奶會不會有跟早餐店大冰奶一樣的效果」、「超推大冰奶，超級好喝，不甜然後非常順口，愛了」。

延伸閱讀：來迴轉壽司不吃壽司？網友最愛吃10大品項出爐

No.5 滴妹「蜜香歐蕾」

滴妹為了讓全台所有消費者都能夠及時品嚐到「再睡五分鐘」飲品，特別與全家合作推出冷飲，像是首波推出的「蜜香歐蕾」，主打甘甜的蜜香紅茶加上濃醇的奶香味，不甜膩又順口好喝，讓消費者24小時都能到全家購買，飲品在全家上市後銷售也突破百萬罐，接著也釋出沖泡包版本，讓上班族工作時也能暢飲蜜香歐蕾。

許多人對於滴妹的蜜香歐蕾也表示，「平常手搖杯我都喝無糖奶茶，個人喝了這個是覺得蠻好喝的會再回購」、「我也覺得不錯，有點飲冰室的感覺！甜度大概在半糖～七分糖，算茶味蠻明顯的鮮奶茶」、「我認真覺得超商奶茶有史以來最好喝！好感動」、「我覺得蠻好喝的，不輸義美，但也不到要特地去找還有的店」。

延伸閱讀：多喝水、金車波爾都上榜！瓶裝水10大網友熱議品牌來了

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年04月24日至2023年04月23日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『YouTuber聯名超商美食』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

udn討論區