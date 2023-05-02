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你確定有貓就給讚？Met Gala 2023貓貓造型大亂鬥 最萌合照揭曉了！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
今年Met Gala主題是向卡爾拉格斐致敬，不少名人都從卡爾愛貓得到靈感，化身可愛貓造型。圖／翻攝自IG　@lilnasx、@lamag、@dojatca
今年Met Gala主題是向卡爾拉格斐致敬，不少名人都從卡爾愛貓得到靈感，化身可愛貓造型。圖／翻攝自IG　@lilnasx、@lamag、@dojatca

Met Gala 2023正在美國盛大舉辦，今年主題是向「老佛爺」，一代時尚巨人卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）致意。然而除了經典的黑、白主題，今年也有不少顛覆造型，從卡爾拉格斐的「愛貓」邱比特（Choupette）為靈感，完全顛覆想像。

最具知名度的莫屬「小丑」Jared Leto穿上一襲「貓貓」人偶裝，華麗的皮草完全像是超大版貓貓，但脫下頭罩時，Jared Leto臉上的濃厚眼影卻又不讓人偶搶鏡，並在之後再度換上GUCCI訂製的黑色長袍，回歸典禮的正式感；值得一提的是，由於卡爾愛貓有著藍色瞳孔，Jared Leto的眼影也戴上了淺藍色，十足用心。

Lil Nas X參加時則穿上了一襲異常華麗的水晶與珍珠刺繡服裝，同時整套服裝更延伸到臉上面具和手套，鑲嵌滿滿水晶、珍珠，宛如化身人形「貓男」；以「貓」之名的歌手Doja Cat蜜桃貓朵佳，先前曾穿上一襲30,000顆紅色水晶的高級訂製服、讓人眼睛為之一亮，這回登上Met Gala則穿上搭配貓耳的連身頭套長禮服，額頭上的寶石、修長的眼睫毛、甚至刻意化妝的粉紅「貓鼻」，宛如化身「貓公主」。

人偶貓、水晶貓男或是貓公主，三個人的造型誰最「卡爾」，你覺得呢？

Lil Nas X在個人官方IG中曬出大量名人合照，其中又以與Doja Cat的合影，雙貓同鏡、堪稱年度最萌畫面。圖／翻攝自 IG @ lilnasx
Lil Nas X在個人官方IG中曬出大量名人合照，其中又以與Doja Cat的合影，雙貓同鏡、堪稱年度最萌畫面。圖／翻攝自 IG @ lilnasx
Doja Cat蜜桃貓朵佳除了貓女洋裝十分點題，手上並配戴大量閃耀水環、戒指等珠寶飾品，展現出符合Met Gala等級的隆重閃耀。圖／翻攝自 IG @ dojatca
Doja Cat蜜桃貓朵佳除了貓女洋裝十分點題，手上並配戴大量閃耀水環、戒指等珠寶飾品，展現出符合Met Gala等級的隆重閃耀。圖／翻攝自 IG @ dojatca
猜不到我是誰吧？模仿卡爾愛貓的人偶登場時，堪稱本屆MetGala最萌時刻。圖／翻攝自 IG @ lamag
猜不到我是誰吧？模仿卡爾愛貓的人偶登場時，堪稱本屆MetGala最萌時刻。圖／翻攝自 IG @ lamag
由安海瑟為、莎瑪海耶克一同為Jared Leto揭下貓貓頭罩的瞬間，或將成為本屆Met Gala含金量最高的一瞬。圖／翻攝自 IG @ lamag
由安海瑟為、莎瑪海耶克一同為Jared Leto揭下貓貓頭罩的瞬間，或將成為本屆Met Gala含金量最高的一瞬。圖／翻攝自 IG @ lamag
Lil Nas X除了造型浮誇，私底下也曾在IG曬出與貓合照的畫面，加上一手一貓的純熟手勢、感覺也是資深「貓奴」。圖／翻攝自 IG @ lilnasx
Lil Nas X除了造型浮誇，私底下也曾在IG曬出與貓合照的畫面，加上一手一貓的純熟手勢、感覺也是資深「貓奴」。圖／翻攝自 IG @ lilnasx
歌手Doja Cat蜜桃貓朵佳的洋裝不僅包含貓頭罩與貓耳，連鼻子、嘴唇也還原了貓貓輪廓。圖／翻攝自 IG @ dojatca
歌手Doja Cat蜜桃貓朵佳的洋裝不僅包含貓頭罩與貓耳，連鼻子、嘴唇也還原了貓貓輪廓。圖／翻攝自 IG @ dojatca
Lil Nas X參加時則穿上了一襲異常華麗的水晶與珍珠刺繡服裝，同時整套服裝更延伸到臉上面具和手套，鑲嵌滿滿水晶、珍珠，宛如化身人形「貓男」。圖／翻攝自 IG @ nmemagazine
Lil Nas X參加時則穿上了一襲異常華麗的水晶與珍珠刺繡服裝，同時整套服裝更延伸到臉上面具和手套，鑲嵌滿滿水晶、珍珠，宛如化身人形「貓男」。圖／翻攝自 IG @ nmemagazine

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