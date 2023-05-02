KIRIN送你去日本！登錄發票加碼抽日本雙人來回機票
疫情趨緩各國逐步解封，為了搭上這波旅遊熱潮，台灣麒麟KIRIN旗下減醣系「淡麗GREEN LABEL啤酒」推出「清爽喝．輕盈旅行趣」抽獎活動，與台灣知名休閒旅遊服飾品牌「TRAVELER」合作，推出多款聯名旅遊周邊商品。即日起至7月31日，凡購買「淡麗GREEN LABEL啤酒」系列商品登錄發票，除了有機會獲得四款旅行好物，台灣麒麟KIRIN更大手筆加碼抽日本雙人來回機票，直接送你去日本。
活動期間至活動網站登錄發票，每罐「淡麗GREEN LABEL啤酒」系列商品，可兌換KIRIN Point 1點；憑1點即可享有一次抽四款旅行好物的機會，獎項不僅有TRAVELER聯名推出的旅行袋及托特包外，還有機會可以抽到旅行頸枕及隨行餐具組等旅遊好物。此外，凡於「清爽喝．輕盈旅行趣」活動期間進行發票登錄，皆可獲得日本雙人來回機票抽獎資格一次。
日本原裝進口的減醣機能性啤酒「淡麗GREEN LABEL」，自2002年在日本推出就受到廣大的歡迎，更曾獲最歡迎的機能系啤酒No.1，採用KIRIN雙重獨家技術，「減醣70%」搭配「啤酒花芳香製法」，降低享受啤酒的負擔。
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