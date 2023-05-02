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不只米其林早餐！渥達尼斯磨坊首推「短菜單」經典全收

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Hotel MVSA慕舍酒店 X Hubert Kilian余白攜手推出「影食」 慕舍藝術旅居。圖／慕舍酒店提供
Hotel MVSA慕舍酒店 X Hubert Kilian余白攜手推出「影食」 慕舍藝術旅居。圖／慕舍酒店提供

來自西班牙渥達尼斯小鎮、連續17年獲得米其林星級認證的Molino de Urdániz，在慕舍酒店開出全球第一間海外餐廳，且連3年摘一星。除了創新推出米其林早餐，5月起的周一至四中午將再度創新推出「短菜單」，8道菜式、隨時令調整菜單，其中，必有經典，價格也較為親民。

5月首推的「短菜單」，含括開幕初期大受好評的三道經典菜色，其中，「後院」是始終在菜單上的不敗經典，概念來自主廚David在西班牙本店餐廳後面的花園，醃製過的黃瓜片捲、生蠔加入帕馬森起司和牛奶的白色點點，還有綠色的香草醬，顯得春意盎然；「香緹」是入口即化的解構版豬腳綴以韓式辣醬，搭配泡過甜醋的紫洋蔥；「桂丁雞」則經舒肥後燒烤，佐搭香菇粉、白蘭地酒凍、檸檬泡泡，還有松露片，美麗如畫。

除了短菜單，Hotel MVSA慕舍酒店也與藝術家Hubert Kilian余白聯手推出「影食」慕舍藝術旅居。法國藝術攝影家余白(Hubert Kilian)移居台灣20年，將腳步停駐在台北慕舍酒店，除了展現他鏡頭下的慕舍，還有黑白系列表現他眼中的老台北，他說，「這些照片萃取了台北不明顯的美」，像是鏡頭下的路邊攤，描繪的無關食物，「而是來到台北打拼的人們，如何利用小小空間，創造舒服的生活方式」；還有都更下的台北，「我想記錄下來，這些我喜愛的台北樣貌。」

余白說，「影像不僅僅是紀錄美麗，而是能了解過去因而創造未來，從而欣賞現在」。對他而言，台北城白天與夜晚截然不同的面貌，也是他眼中的台北原味。新舊交錯的街景，斑駁的磚瓦，巷弄中的巧思領域，在余白的眼中是一種不斷磨合後的生活詮釋，也襯托出不完美間的堅韌生命力。

余白表示，和慕舍合作是一種獨特的緣分，當受邀到酒店展出，「我沒有想兩次立刻就答應了。」他以不太輪轉的中文表達，引來台下一陣笑聲，「慕舍就在台北市中心，旅人可以融入這座城市，但又不受喧嘩干擾。」

他也為酒店拍了系列照片，其中最喜歡的一張就是外觀，而且是清晨5:00「台北城還在睡覺的安靜時刻」拍攝的。「慕舍是我所喜歡的、優雅的台北建築，不像其他量體龐大、有壓迫性的建物，還有它與自然光的互動是很有情趣的，就像在歐洲，戶外與室內美麗的互動。」另外，他也拍了8樓的酒吧，「是我在台北見過最舒服的酒吧。」還有透明玻璃裡、如置身在城市與自然間的客房，「戶外的綠與光影投射在白色床單上，如畫一般」。

藝術家的攝影作品與短菜單同步登場，這場「影食」星味包含經典8道式套餐、 2,980+10%，5月周一至周四午間限定，需提前一天預訂。可洽：02-2500-6832，線上訂位：https://inline.app/booking/Molino/deUrdaniz。

香緹。記者羅建怡／攝影
香緹。記者羅建怡／攝影
法國藝術攝影家余白(Hubert Kilian)移居台灣滿20年。圖／慕舍酒店提供
法國藝術攝影家余白(Hubert Kilian)移居台灣滿20年。圖／慕舍酒店提供
後院。記者羅建怡／攝影
後院。記者羅建怡／攝影
余白鏡頭下的慕舍酒店。圖／慕舍酒店提供
余白鏡頭下的慕舍酒店。圖／慕舍酒店提供
桂丁雞。記者羅建怡／攝影
桂丁雞。記者羅建怡／攝影

酒店 餐廳 藝術家

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