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母親節最讓媽媽心動的卡地亞紅盒子！新包、珠寶最體面

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包小型款，櫻桃紅色小牛皮，金色和黑色琺瑯飾面，約10萬7,000元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包小型款，櫻桃紅色小牛皮，金色和黑色琺瑯飾面，約10萬7,000元。圖／卡地亞提供

一年一度的母親節即將到來，卡地亞（CARTIER）為摩登個性、率性果敢的時尚媽媽獻上柔韌靈活、豐盈立體的Clash de Cartier系列珠寶新作；而針對風格優雅柔美的媽媽，線條簡約充滿現代氣息的Étincelle de Cartier系列作品可以說是卡地亞最低調又具品牌代表性的鋪鑲鑽石設計，可單獨配戴，也可配搭媽媽既有的珠寶疊戴，以雋永恆久的設計和彌足珍貴的素材，為偉大的媽媽表達謝意。

卡地亞以母親的多重形象及多種樣貌推薦不同魅力的系列作品。 Clash de Cartier系列珠寶，結合飾釘、巴黎飾釘等品牌經典美學元素，大膽張力邂逅細膩精緻。全新雙排系列設計，為Clash系列的鍊節賦予嶄新觸感，柔軟自如的手環和項鍊隨行律動，彰顯自由靈動之美，並提供綻放奪目魅力的鑲鑽款式，以嚴謹細緻的鋪鑲工藝貫穿巴黎飾釘的每個截面，高調彰顯配戴者的獨特個性。

包身線條年輕時髦的Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包，也在母親節前夕推出全新配色，結合品牌具代表性的優雅酒紅色皮革材質與經典美洲豹圖騰，薈萃精緻皮件與珠寶工藝，與流暢柔和的曲線相得益彰，是獻給個性媽媽的最佳送禮選擇。

和品牌標誌動物美洲豹一樣流暢靈巧的Panthère de Cartier美洲豹鑲鑽腕表，單獨配戴或搭配手環手鍊都能變化出不同風情，是時髦造型百變媽媽的最佳良伴；雋永典雅的Tank Louis Cartier玫瑰金表款，配搭和諧優雅的棕色鱷魚皮表帶，則是讓現代又端莊的品味媽媽開心配戴的魅力好禮。

Etincelle de Cartier玫瑰金鋪鑲鑽石戒指，22萬2,000元。圖／卡地亞提供
Etincelle de Cartier玫瑰金鋪鑲鑽石戒指，22萬2,000元。圖／卡地亞提供
C de Cartier玫瑰金單鑽項鍊，玫瑰金鑲嵌一顆圓形明亮式切割鑽石，主石備有0.50至1.99克拉可選，約21萬6,000元起。圖／卡地亞提供
C de Cartier玫瑰金單鑽項鍊，玫瑰金鑲嵌一顆圓形明亮式切割鑽石，主石備有0.50至1.99克拉可選，約21萬6,000元起。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier漸層豹頭太陽眼鏡配金色閃色效果漸變酒紅色鏡片，約33,600元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier漸層豹頭太陽眼鏡配金色閃色效果漸變酒紅色鏡片，約33,600元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹黃K金鑲鑽腕表小型款，約88萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹黃K金鑲鑽腕表小型款，約88萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包，小型款，酒紅色小牛皮配金色鍍層飾面，約11萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包，小型款，酒紅色小牛皮配金色鍍層飾面，約11萬元。圖／卡地亞提供
品牌形象大使莉莉柯林斯演繹Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包。圖／卡地亞提供
品牌形象大使莉莉柯林斯演繹Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包。圖／卡地亞提供
Etincelle de Cartier玫瑰金鋪鑲鑽石手環，79萬5,000元。圖／卡地亞提供
Etincelle de Cartier玫瑰金鋪鑲鑽石手環，79萬5,000元。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier玫瑰金腕表小型款，配卡地亞1917 MC型工作坊手上鍊機芯與亮面棕色鱷魚皮表帶，約37萬2,000元。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier玫瑰金腕表小型款，配卡地亞1917 MC型工作坊手上鍊機芯與亮面棕色鱷魚皮表帶，約37萬2,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier雙排玫瑰金項鍊，約78萬5,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier雙排玫瑰金項鍊，約78萬5,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier雙排玫瑰金鋪鑲鑽石手鍊，玫瑰K金鑲嵌鑽石，112萬元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier雙排玫瑰金鋪鑲鑽石手鍊，玫瑰K金鑲嵌鑽石，112萬元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier雙排黃K金戒指，另有玫瑰金款，約22萬2,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier雙排黃K金戒指，另有玫瑰金款，約22萬2,000元。圖／卡地亞提供

珠寶 巴黎 母親節

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