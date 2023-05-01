母親節最讓媽媽心動的卡地亞紅盒子！新包、珠寶最體面

一年一度的母親節即將到來，卡地亞（CARTIER）為摩登個性、率性果敢的時尚媽媽獻上柔韌靈活、豐盈立體的Clash de Cartier系列珠寶新作；而針對風格優雅柔美的媽媽，線條簡約充滿現代氣息的Étincelle de Cartier系列作品可以說是卡地亞最低調又具品牌代表性的鋪鑲鑽石設計，可單獨配戴，也可配搭媽媽既有的珠寶疊戴，以雋永恆久的設計和彌足珍貴的素材，為偉大的媽媽表達謝意。

卡地亞以母親的多重形象及多種樣貌推薦不同魅力的系列作品。 Clash de Cartier系列珠寶，結合飾釘、巴黎飾釘等品牌經典美學元素，大膽張力邂逅細膩精緻。全新雙排系列設計，為Clash系列的鍊節賦予嶄新觸感，柔軟自如的手環和項鍊隨行律動，彰顯自由靈動之美，並提供綻放奪目魅力的鑲鑽款式，以嚴謹細緻的鋪鑲工藝貫穿巴黎飾釘的每個截面，高調彰顯配戴者的獨特個性。

包身線條年輕時髦的Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包，也在母親節前夕推出全新配色，結合品牌具代表性的優雅酒紅色皮革材質與經典美洲豹圖騰，薈萃精緻皮件與珠寶工藝，與流暢柔和的曲線相得益彰，是獻給個性媽媽的最佳送禮選擇。