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NOKE忠泰樂生活必逛點！JOY COLORi環保鑽石進駐綠建築

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
巴黎知名當代藝術家Jordane Saget親臨JOY COLORi，現場即興揮灑。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
巴黎知名當代藝術家Jordane Saget親臨JOY COLORi，現場即興揮灑。圖／JOY COLORi未來鑽石提供

本週末甫開幕的台北大直「NOKE忠泰樂生活」新商場，適逢勞動節連假，人潮不斷，一度大門入口祭出人流管制、大排長龍。排隊亮點無疑是於今（5月1）日開幕的JOY COLORi未來鑽石，是NOKE忠泰樂生活唯一的珠寶品牌。除了發表由紐約知名設計師Ilaria Lanzoni為品牌創作的全新珠寶作品，昨（4月30）日於中正紀念堂完成大型戶外現場創作巴黎知名當代藝術家Jordane Saget，也在忠泰集團特別邀請下於JOY COLORi新店櫃上即興揮灑，為他連三日的公開創作演出畫上完美句點。

奢華珠寶品牌JOY COLORi未來鑽石，率先將國外最新科技的「永續鑽石」（實驗室培育鑽石Lab-grown Diamond）引進台灣。全新開幕的JOY COLORi未來鑽石忠泰樂生活概念店，由旅居比利時著名設計師李梅華（Mei Lee）操刀，以「在鑽石中看見未來」為靈感，前方展櫃採用開放式設計，讓消費者可以零距離鑑賞鑽石璀璨之美，後方則以稜角分明的鑽石切割面，構築出猶如被持續成長中的鑽石環抱的的沉浸式體驗。

品牌持續以永續鑽石為素材創作摩登現代的珠寶作品，今日開幕就同時發表Ilaria Lanzoni為JOY COLORi創作全新「Love in Paris 愛在巴黎」與求婚鑽戒新作「Epoch未來臻藏」兩系列。國際間獲獎無數並曾任職高級珠寶品牌的Ilaria Lanzoni，全新「Love in Paris 愛在巴黎」系列採用閃耀溫煦金屬光澤的18K黃金製作，以浪漫之都巴黎塞納河上的橋為靈感，包括被情鎖掛滿的藝術橋、經典電影場景的新橋等，將迷人又具辨識度的花都設計元素融入精緻細節中。「Epoch未來臻藏」系列則借鏡時代雋永的象徵，以文藝復興時期的藝術名畫、古典樂曲、文學故事為靈感，將情感凝聚指尖。

品牌創辦人謝淑英（Irene Hsieh）表示，這是品牌3年來的第7間店，也是大直「NOKE忠泰樂生活」唯一的珠寶店，而選擇進駐這個全新商場，除了NOKE忠泰樂生活是環保綠建築，與講求永續的實驗室培育鑽石在理念上相契合，另一方面，忠泰致力將藝術帶進生活建構美好日常，也呼應了JOY COLORi的信念，認為珠寶不僅是藝術，也是一種生活型態。她也透露，下個月JOY COLORi將會在信義區的A8持續拓展，讓更多人能認識實驗室培育鑽石結合環保永續的璀璨之美。

法國Jordane Saget在品牌店裝的鑽石切面上展現極富張力與神祕感的視覺藝術，呼應「忠泰樂生活」與JOY COLORi雙品牌，一致追求藝術之美的願景。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
法國Jordane Saget在品牌店裝的鑽石切面上展現極富張力與神祕感的視覺藝術，呼應「忠泰樂生活」與JOY COLORi雙品牌，一致追求藝術之美的願景。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi「Epoch未來臻藏系列」無盡之愛戒指，主鑽約3克拉，60萬元； 實際價格依鑽石顏色、淨度、車工與重量而有所不同。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi「Epoch未來臻藏系列」無盡之愛戒指，主鑽約3克拉，60萬元； 實際價格依鑽石顏色、淨度、車工與重量而有所不同。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi「Epoch未來臻藏系列」夢幻曲戒指，主鑽約1克拉 ，15萬9,000元； 實際價格依鑽石顏色、淨度、車工與重量而有所不同。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi「Epoch未來臻藏系列」夢幻曲戒指，主鑽約1克拉 ，15萬9,000元； 實際價格依鑽石顏色、淨度、車工與重量而有所不同。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi「Epoch未來臻藏系列」婚禮的祝福戒指，主鑽約2克拉，28萬9,000元； 實際價格依鑽石顏色、淨度、車工與重量而有所不同。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi「Epoch未來臻藏系列」婚禮的祝福戒指，主鑽約2克拉，28萬9,000元； 實際價格依鑽石顏色、淨度、車工與重量而有所不同。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
來自紐約高端珠寶設計大師 Ilaria Lanzoni為JOY COLORi設計全新珠寶系列「Love in Paris 愛在巴黎」系列。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
來自紐約高端珠寶設計大師 Ilaria Lanzoni為JOY COLORi設計全新珠寶系列「Love in Paris 愛在巴黎」系列。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi未來鑽石大直NOKE忠泰樂生活新概念店，開放式的空間猶如從後方被鑽石環抱。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi未來鑽石大直NOKE忠泰樂生活新概念店，開放式的空間猶如從後方被鑽石環抱。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
巴黎知名當代藝術家Jordane Saget親臨JOY COLORi，現場即興揮灑。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
巴黎知名當代藝術家Jordane Saget親臨JOY COLORi，現場即興揮灑。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi「Epoch未來臻藏系列」萊茵河花火戒指，主鑽約1克拉，13萬8,000元； 實際價格依鑽石顏色、淨度、車工與重量而有所不同。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi「Epoch未來臻藏系列」萊茵河花火戒指，主鑽約1克拉，13萬8,000元； 實際價格依鑽石顏色、淨度、車工與重量而有所不同。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi「Love in Paris愛在巴黎」系列左岸情深戒指，約62,000元； 實際價格依鑽石顏色、淨度、車工與重量而有所不同。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi「Love in Paris愛在巴黎」系列左岸情深戒指，約62,000元； 實際價格依鑽石顏色、淨度、車工與重量而有所不同。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi「Love in Paris愛在巴黎」系列愛在左岸戒指，主鑽約1.5克拉，29萬元； 實際價格依鑽石顏色、淨度、車工與重量而有所不同。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi「Love in Paris愛在巴黎」系列愛在左岸戒指，主鑽約1.5克拉，29萬元； 實際價格依鑽石顏色、淨度、車工與重量而有所不同。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
嶄新JOY COLORi未來鑽石忠泰樂生活概念店於5月1日盛大開幕。圖／JOY COLORi未來鑽石提供)
嶄新JOY COLORi未來鑽石忠泰樂生活概念店於5月1日盛大開幕。圖／JOY COLORi未來鑽石提供)
開幕活動當日，忠泰集團特別邀請巴黎知名當代藝術家Jordane Saget蒞臨JOY COLORi新店櫃，公開即興揮灑。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
開幕活動當日，忠泰集團特別邀請巴黎知名當代藝術家Jordane Saget蒞臨JOY COLORi新店櫃，公開即興揮灑。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi「Love in Paris愛在巴黎」系列左岸戀人戒指，約50,000元； 實際價格依鑽石顏色、淨度、車工與重量而有所不同。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi「Love in Paris愛在巴黎」系列左岸戀人戒指，約50,000元； 實際價格依鑽石顏色、淨度、車工與重量而有所不同。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi「Epoch未來臻藏系列」萊茵河之戀戒指，主鑽約1克拉，12萬5,000元； 實際價格依鑽石顏色、淨度、車工與重量而有所不同。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi「Epoch未來臻藏系列」萊茵河之戀戒指，主鑽約1克拉，12萬5,000元； 實際價格依鑽石顏色、淨度、車工與重量而有所不同。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi「Love in Paris愛在巴黎」系列愛在右岸戒指，主鑽約1.5克拉，29萬元； 實際價格依鑽石顏色、淨度、車工與重量而有所不同。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi「Love in Paris愛在巴黎」系列愛在右岸戒指，主鑽約1.5克拉，29萬元； 實際價格依鑽石顏色、淨度、車工與重量而有所不同。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi未來鑽石大直NOKE忠泰樂生活新概念店由旅居比利時的設計師李梅華特地打造。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi未來鑽石大直NOKE忠泰樂生活新概念店由旅居比利時的設計師李梅華特地打造。圖／JOY COLORi未來鑽石提供

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