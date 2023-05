NOKE忠泰樂生活必逛點！JOY COLORi環保鑽石進駐綠建築

本週末甫開幕的台北大直「NOKE忠泰樂生活」新商場,適逢勞動節連假,人潮不斷,一度大門入口祭出人流管制、大排長龍。排隊亮點無疑是於今(5月1)日開幕的JOY COLORi未來鑽石,是NOKE忠泰樂生活唯一的珠寶品牌。除了發表由紐約知名設計師Ilaria Lanzoni為品牌創作的全新珠寶作品,昨(4月30)日於中正紀念堂完成大型戶外現場創作巴黎知名當代藝術家Jordane Saget,也在忠泰集團特別邀請下於JOY COLORi新店櫃上即興揮灑,為他連三日的公開創作演出畫上完美句點。

奢華珠寶品牌JOY COLORi未來鑽石,率先將國外最新科技的「永續鑽石」(實驗室培育鑽石Lab-grown Diamond)引進台灣。全新開幕的JOY COLORi未來鑽石忠泰樂生活概念店,由旅居比利時著名設計師李梅華(Mei Lee)操刀,以「在鑽石中看見未來」為靈感,前方展櫃採用開放式設計,讓消費者可以零距離鑑賞鑽石璀璨之美,後方則以稜角分明的鑽石切割面,構築出猶如被持續成長中的鑽石環抱的的沉浸式體驗。

品牌持續以永續鑽石為素材創作摩登現代的珠寶作品,今日開幕就同時發表Ilaria Lanzoni為JOY COLORi創作全新「Love in Paris 愛在巴黎」與求婚鑽戒新作「Epoch未來臻藏」兩系列。國際間獲獎無數並曾任職高級珠寶品牌的Ilaria Lanzoni,全新「Love in Paris 愛在巴黎」系列採用閃耀溫煦金屬光澤的18K黃金製作,以浪漫之都巴黎塞納河上的橋為靈感,包括被情鎖掛滿的藝術橋、經典電影場景的新橋等,將迷人又具辨識度的花都設計元素融入精緻細節中。「Epoch未來臻藏」系列則借鏡時代雋永的象徵,以文藝復興時期的藝術名畫、古典樂曲、文學故事為靈感,將情感凝聚指尖。