NOKE忠泰樂生活必逛點！JOY COLORi環保鑽石進駐綠建築
本週末甫開幕的台北大直「NOKE忠泰樂生活」新商場，適逢勞動節連假，人潮不斷，一度大門入口祭出人流管制、大排長龍。排隊亮點無疑是於今（5月1）日開幕的JOY COLORi未來鑽石，是NOKE忠泰樂生活唯一的珠寶品牌。除了發表由紐約知名設計師Ilaria Lanzoni為品牌創作的全新珠寶作品，昨（4月30）日於中正紀念堂完成大型戶外現場創作巴黎知名當代藝術家Jordane Saget，也在忠泰集團特別邀請下於JOY COLORi新店櫃上即興揮灑，為他連三日的公開創作演出畫上完美句點。
奢華珠寶品牌JOY COLORi未來鑽石，率先將國外最新科技的「永續鑽石」（實驗室培育鑽石Lab-grown Diamond）引進台灣。全新開幕的JOY COLORi未來鑽石忠泰樂生活概念店，由旅居比利時著名設計師李梅華（Mei Lee）操刀，以「在鑽石中看見未來」為靈感，前方展櫃採用開放式設計，讓消費者可以零距離鑑賞鑽石璀璨之美，後方則以稜角分明的鑽石切割面，構築出猶如被持續成長中的鑽石環抱的的沉浸式體驗。
品牌持續以永續鑽石為素材創作摩登現代的珠寶作品，今日開幕就同時發表Ilaria Lanzoni為JOY COLORi創作全新「Love in Paris 愛在巴黎」與求婚鑽戒新作「Epoch未來臻藏」兩系列。國際間獲獎無數並曾任職高級珠寶品牌的Ilaria Lanzoni，全新「Love in Paris 愛在巴黎」系列採用閃耀溫煦金屬光澤的18K黃金製作，以浪漫之都巴黎塞納河上的橋為靈感，包括被情鎖掛滿的藝術橋、經典電影場景的新橋等，將迷人又具辨識度的花都設計元素融入精緻細節中。「Epoch未來臻藏」系列則借鏡時代雋永的象徵，以文藝復興時期的藝術名畫、古典樂曲、文學故事為靈感，將情感凝聚指尖。
品牌創辦人謝淑英（Irene Hsieh）表示，這是品牌3年來的第7間店，也是大直「NOKE忠泰樂生活」唯一的珠寶店，而選擇進駐這個全新商場，除了NOKE忠泰樂生活是環保綠建築，與講求永續的實驗室培育鑽石在理念上相契合，另一方面，忠泰致力將藝術帶進生活建構美好日常，也呼應了JOY COLORi的信念，認為珠寶不僅是藝術，也是一種生活型態。她也透露，下個月JOY COLORi將會在信義區的A8持續拓展，讓更多人能認識實驗室培育鑽石結合環保永續的璀璨之美。
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