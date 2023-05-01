疫後母親節訂位近額滿 中市餐飲業：詢問熱度增3成

適逢疫情解封後首個母親節到來，加上中央普發現金新台幣6000元助攻，母親節檔期餐廳訂位增溫，台中市餐飲業者今天表示，詢問熱度比去年同期增加3成，訂位已近額滿。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，加上中央普發現金6000元，台中市飯店及餐飲業者都看好今年母親節檔期，卯足全力搶攻商機。

新天地餐飲集團行銷副總林國威表示，今年因為疫情解封，加上中央普發6000元助攻，母親節用餐詢問熱度比去年同期增加3成，從3月起就陸續接到母親節聚餐詢問電話，目前已加開宴客廳房及推出聯合菜單因應。

裕元花園酒店行銷公關經理杜岳修指出，全力搶攻這塊商機大餅，除了母親節蛋糕已達8成預購業績，母親節當週的週末假日，各餐廳訂位已近8成，前一週也有近9成訂位，預計到下週母親節活動檔期餐廳訂位也即將額滿。

而台中福華大飯店則除了一般桌宴外，更推出媽咪專屬包廂，也提供外帶，有常溫合菜組，還有宅配到府的冷凍即食加熱商品，可以選擇在飯店用餐，也可以在家裡享用美食。

阿秋餐飲事業集團推出模範媽媽表揚餐會，為辛苦的媽媽準備禮品，每桌為媽媽獻上一份閃亮胸針，還有舒芙蕾及冰糖銀耳等，感謝任勞任怨的媽媽。

對於喜歡蔬食的媽媽，連鎖蔬食餐廳寬心餐飲執行長張志遠表示，今年推出限定版母親節套餐，包含手作私房三品、義式油醋天貝沙拉、燉湯、松露猴菇彩鮮蔬、桃膠銀耳燉雪燕，搭配精力蔬果汁，提供媽媽溫馨用餐體驗。