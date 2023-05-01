5月兩大藝博會登場 AI藝術崛起挑戰人類美學
ChatGPT引發的AI熱潮與爭論，也延伸到了藝術世界。AI「創作」、或與人類一起合作的數位藝術算藝術嗎？在藝術市場會有身價嗎？5日開幕的台北新藝術博覽會，今年以「平行世界」為主題、以AI生成藝術為主軸，展出多件AI藝術作品。緊接著在12日開幕的台北當代藝術博覽會，則將展出多件模糊數位和實體邊界的當代藝術，以及新崛起的沉浸式藝術。
當AI圖片生成器可以在接受指令後，於幾分鐘之內生成任何主題的照片，這樣的藝術還是藝術嗎？AI藝術近年在歐美引起熱烈討論，波蘭藝術家Greg Rutkowski對於自己的作品成為AI的「大數據圖庫」感到擔憂，「再過一年，我的作品可能已經找不到了，因為網路上充斥著引用我的AI作品。」德國攝影師鮑里斯以AI生成的照片贏得SONY世界攝影獎，更是引發軒然大波，攝影界擔憂「連國際攝影大獎評審都分不出人類和AI作品的差別」。
率先將AI藝術送上實體博覽會的台北新藝術博覽會，業務總監康嘉萍對AI藝術的崛起持樂觀態度。她表示，AI藝術的出現，確實可能會對藝術市場產生短暫的衝擊，但經典藝術不會因此消失。如同當年相機的出現也曾造成藝術界的震盪，後來相機卻變成藝術家創作的輔助工具，AI藝術也是如此。
和人類畫家相較，AI藝術作品的價位目前很「親民」，數千元便可收藏，預料將吸引年輕藏家。康嘉萍也看好AI藝術的潛力，認為未來AI作品也可能像攝影作品，擁有上億身價。
不只AI，數位藝術也可透過科技引領人類關注自然。聚集90間國際藝廊的第四屆台北當代藝術博覽會，主辦單位瑞銀將在典藏廳展出丹麥藝術家雅克布創作的沉浸式錄像作品「滌盪」。此一藝術裝置運用數位技術，展現藝術家對原始森林的重新想像。為觀眾帶來沉浸式體驗的同時，也突顯自然環境脆弱的一面，從而鼓勵大家關注常被忽略的大自然世界。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言