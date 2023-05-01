5月兩大藝博會登場 AI藝術崛起挑戰人類美學

ChatGPT引發的AI熱潮與爭論，也延伸到了藝術世界。AI「創作」、或與人類一起合作的數位藝術算藝術嗎？在藝術市場會有身價嗎？5日開幕的台北新藝術博覽會，今年以「平行世界」為主題、以AI生成藝術為主軸，展出多件AI藝術作品。緊接著在12日開幕的台北當代藝術博覽會，則將展出多件模糊數位和實體邊界的當代藝術，以及新崛起的沉浸式藝術。

當AI圖片生成器可以在接受指令後，於幾分鐘之內生成任何主題的照片，這樣的藝術還是藝術嗎？AI藝術近年在歐美引起熱烈討論，波蘭藝術家Greg Rutkowski對於自己的作品成為AI的「大數據圖庫」感到擔憂，「再過一年，我的作品可能已經找不到了，因為網路上充斥著引用我的AI作品。」德國攝影師鮑里斯以AI生成的照片贏得SONY世界攝影獎，更是引發軒然大波，攝影界擔憂「連國際攝影大獎評審都分不出人類和AI作品的差別」。

率先將AI藝術送上實體博覽會的台北新藝術博覽會，業務總監康嘉萍對AI藝術的崛起持樂觀態度。她表示，AI藝術的出現，確實可能會對藝術市場產生短暫的衝擊，但經典藝術不會因此消失。如同當年相機的出現也曾造成藝術界的震盪，後來相機卻變成藝術家創作的輔助工具，AI藝術也是如此。

和人類畫家相較，AI藝術作品的價位目前很「親民」，數千元便可收藏，預料將吸引年輕藏家。康嘉萍也看好AI藝術的潛力，認為未來AI作品也可能像攝影作品，擁有上億身價。