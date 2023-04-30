獲「米其林指南」新入選肯定 「香色」春季新菜登場

「米其林指南」每月公布新入選餐廳，一但獲選入列，未來可能獲得星級等其他肯定，成為摘星潛力股。甫獲「米其林指南」新入選、座落於台北博愛特區、空間氛圍宛如歐洲老宅的「香色」，便成為今年的摘星潛力股之一，值得關注。

「香色」開設於8年前，2020年在主廚邱一中 （Steve Chiu）加入後，成為具備主廚思維的當代精緻料理餐廳。隨著春季到來，「香色」也換上主廚所創作的全新菜單，即日起開放訂位，晚間以套餐形式供餐，每套餐為10道菜式，售價為每人2,980元 + 10%。午間套餐僅週六、日供應，每人1,890元＋10%。

邱一中出生於屏東，被手藝絕佳的奶奶一手帶大，高雄餐旅大學五專部畢業後，曾至世界50最佳餐廳（The World's Best Restaurants）排名第32名的澳洲三帽餐廳Attica、美國芝加哥三星餐廳Alinea歷練，4年內經過兩家世界頂尖餐廳洗禮後，於2020年返台，接下「香色」餐廳主廚。

邱一中的料理以食材為本位，在他創作一道料理時，首先思考得以展現食材最佳風味的烹調方式，再試著投入更多生活與人生經驗，豐富一道料理乘載的訊息，再延伸鋪排至客人用餐時的體驗。

春季菜單中的「兔肉、鹹蛋黃、花膠雞湯 」的靈感，來自於邱一中的藏族妻子所偏好的口味。「我太太來自甘肅省甘南藏族自治州，那地方鄰近四川，所以她也特別喜歡川菜，也連帶影響了我。」

這道「類」經典川菜「辣子雞丁」的『辣子兔丁」，先得將兔腿肉仔細去筋膜，再用乾辣椒、新鮮辣椒與郫縣豆瓣醬自製的辣椒醬醃製入味，最後與櫛瓜天婦羅串成的兔串，埋進辣椒丁裡，保留這道菜在辣椒裡尋肉的飲食樂趣；搭配肉串的花膠雞湯，以蒜頭、南瓜、金華火腿、雞骨、豬大骨、酸菜、炸蔥、炸蒜等食材熬製6小時，毫不馬虎地熬製出中式高湯，搭配花膠塊，儼然是傳統花膠雞湯，最後在碗底埋伏的，以「花椒油」調味的薏仁，是主廚與客人玩的「諧音梗」。

餐後茶點「四季茗茶」以台灣的東、南、西與北部特產發想，製作代表地域特色的黑糖厥餅、無花果奶油慕斯塔、咖椰芝麻菸卷與麥茶馬德蓮，並以主廚設計，象徵台灣地景意象的特製底盤呈現，展現台灣強大的美食能量與特色。

◎「香色」資訊 ．地址：台北市湖口街1-2號 ．電話：（02）2358-1819 ．營業時間：週二～週四17:30～22:00；週五 17:30～22:30；週六 12:00～15:00 / 17:30~22:30；週日 12:00～15:00 / 17:30～22:00 ．價格：晚間套餐：2,980 元＋10%；週末午間套餐：1,890元＋10%